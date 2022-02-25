Темы дня

Общество / Суды и криминал
25 февраля 2022, 14:50

На Среднем Урале пропадают чугунные крышки люков

Люк канализационного колодца

Отсутствие крышек на люках колодцев может привести к беде. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале остаётся актуальной проблема кражи чугунных крышек люков тепловых и канализационных колодцев. Больше всего их воруют на территориях Кировградского, Артёмовского и Новоуральского территориальных подразделений Объединённой теплоснабжающей компании (ОТСК).

Каждый месяц специалисты этого дочернего предприятия АО "Облкоммунэнерго" фиксируют в этих районах пропажу от 2 до 12 чугунных крышек. Всего за 5 месяцев там украли более 100 крышек, при этом большую часть — осенью.

Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации объектов теплоэнергетики АО "Облкоммунэнерго" Сергей Кубликов, кражи крышек прежде всего создают проблему безопасности. Ведь глубина тепловых, канализационных и смотровых колодцев достигает нескольких метров. Потому отсутствие на них крышек угрожает людям, животным и транспорту.

"Также это серьезная проблема для компании, которая эксплуатирует такие колодцы, — добавил он. — Мы вынуждены закупать новые крышки из средств ремонтного фонда. Хотя эти деньги предназначены для проведения ремонтов теплосетей и оборудования".

По информации пресс-службы АО "Облкоммунэнерго", в отопительный период сотрудники ОТСК раз в неделю проверяют сети, колодцы и камеры, наличие крышек, запоров, замков. Специалистам помогают и местные жители, которые рассказывают об открытых люках или действиях подозрительных лиц. Сообщить о проблеме можно на сайте компании или по единому телефону центра обслуживания клиентов 8 800 2500-343 (звонок бесплатный).

Ранее "Областная газета" писала, что двое жителей Артёмовского сняли чугунные крышки с 12 канализационных колодцев. Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. Также мы сообщали, что на Среднем Урале пропали 125 крышек люков.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.02.2022, 17:43 / Общество
В Екатеринбурге на строительство дороги и трамвайной ветки в Солнечный выделят 1,82 млрд
25.02.2022, 17:27 / Экономика
Дмитрия Пумпянского переизбрали президентом Свердловского союза промышленников и предпринимателей
25.02.2022, 16:05 / Общество
В Екатеринбургский зоопарк из Москвы привезли росомаху
25.02.2022, 15:51 / Спорт
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле отменены
25.02.2022, 15:24 / Культура
Евгений Куйвашев и Михаил Пиотровский договорились о поддержке проектов "Эрмитаж-Урала"