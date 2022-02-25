На Среднем Урале пропадают чугунные крышки люков

Отсутствие крышек на люках колодцев может привести к беде. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале остаётся актуальной проблема кражи чугунных крышек люков тепловых и канализационных колодцев. Больше всего их воруют на территориях Кировградского, Артёмовского и Новоуральского территориальных подразделений Объединённой теплоснабжающей компании (ОТСК).

Каждый месяц специалисты этого дочернего предприятия АО "Облкоммунэнерго" фиксируют в этих районах пропажу от 2 до 12 чугунных крышек. Всего за 5 месяцев там украли более 100 крышек, при этом большую часть — осенью.

Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации объектов теплоэнергетики АО "Облкоммунэнерго" Сергей Кубликов, кражи крышек прежде всего создают проблему безопасности. Ведь глубина тепловых, канализационных и смотровых колодцев достигает нескольких метров. Потому отсутствие на них крышек угрожает людям, животным и транспорту.

"Также это серьезная проблема для компании, которая эксплуатирует такие колодцы, — добавил он. — Мы вынуждены закупать новые крышки из средств ремонтного фонда. Хотя эти деньги предназначены для проведения ремонтов теплосетей и оборудования".

По информации пресс-службы АО "Облкоммунэнерго", в отопительный период сотрудники ОТСК раз в неделю проверяют сети, колодцы и камеры, наличие крышек, запоров, замков. Специалистам помогают и местные жители, которые рассказывают об открытых люках или действиях подозрительных лиц. Сообщить о проблеме можно на сайте компании или по единому телефону центра обслуживания клиентов 8 800 2500-343 (звонок бесплатный).

Ранее "Областная газета" писала, что двое жителей Артёмовского сняли чугунные крышки с 12 канализационных колодцев. Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. Также мы сообщали, что на Среднем Урале пропали 125 крышек люков.