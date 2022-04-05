Жителю Североуральска, выбросившевму из окна младенца, вынесли новый приговор

В декабре 2019 года Североуральский городской суд оправдал молодого человека. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жителя Североуральска приговорили к 4,5 годам лишения свободы за покушение на убийство новорождённого. В июне 2019 года молодой человек выбросил 2,5-месячного младенца из окна. К счастью, ребёнка поймал очевидец.

Инцидент произошёл, когда матери младенца не было дома. До ухода в магазин они вместе с подсудимым распивали спиртные напитки. Сейчас женщина лишена родительских прав. Молодой человек 2002 года рождения разбил стекло в квартире дома на ул. Ленина и выбросил малыша. Ребёнка доставили в больницу для осмотра, травм он не получил.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отмечают, что Краснотурьинский городской суд вынес третий приговор в отношении злоумышленника. Мужчина признан виновным в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). С учётом позиции гособвинителя и возраста подсудимого (преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте) виновного приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что в декабре 2019 года Североуральский городской суд оправдал молодого человека. Апелляция была подана прокурором. В ноябре 2020 года злоумышленнику назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. На следующий год Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда Челябинска отменила приговор горсуда из-за нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Тогда дело поступило в Краснотурьинский городской суд.