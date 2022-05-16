Свердловский пенсионер отдал миллион за липовое ДТП

Возбуждено уголовное дело. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге мошенники выманили у пенсионера миллион рублей, сообщив о том, что он сбил человека. Подобную преступную схему в столице Урала не практиковали уже пять лет.

По информации руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, потерпевший ехал на автомобиле "Вольво" по улице Предельной в Екатеринбурге. Внезапно с ним поравнялась другая машина, водитель которой из открытого окна сказал, что пенсионер только что сбил человека, а с места аварии скрылся. Выйдя из машины, пожилой мужчина действительно обнаружил сидящим на дороге позади своей иномарки неизвестного ему человека средних лет. Растерявшийся водитель, желая оказать первую помощь пострадавшему, решил срочно доставить его до ближайшего травмпункта.

В салоне машины "раненый" представился сотрудником Следственного комитета в звании полковника, показав липовое служебное удостоверение. Затем "лже-силовик" позвонил с телефона пенсионера некой девушке-секретарю, предупредив ее о невозможности принять участие в важном совещании из-за случившихся непредвиденных обстоятельств. После этого пенсионеру позвонил "майор ГИБДД", рассказав о возможности возбуждения уголовного дела в его отношении и получения реального тюремного срока.

Лже-силовик также напугал мужчину, что в результате "ДТП" были повреждены дорогостоящие наручные часы стоимостью около трех миллионов рублей. Незнакомец потребовал возместить ущерб, отказавшись при этом ехать в больницу. В итоге по договоренности с мошенником пенсионер отдал 1 миллион рублей.

По факту случившегося представители МВД возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере", подразумевающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.