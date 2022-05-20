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Общество / Суды и криминал
20 мая 2022, 09:30

В Екатеринбурге задержан подросток, "минировавший" торговые центры

  Юлия Пастух
Колючая проволока

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовная ответственность наступает с 14 лет. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области сотрудники ФСБ, отдела "К" и МВД поймали подростка, который сообщал о "минировании" торговых центров в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

Целями подростка стали торговые центры: "Веер Молл", "Мега" и "Пассаж", а также "Каменск Сити Молл", передает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовная ответственность наступает с 14 лет, при этом имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных специальных служб, полностью ложится на плечи виновных лиц или их родителей/законных представителей.

Ранее подросток состоял в интернет-сообществе, где участники изучали алгоритмы и способы совершения "лжеминирования", делились друг с другом результатами своих действий.

"Полученных сыщиками материалов оказалось достаточно для возбуждения в отношении подростка уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге задержан подросток, "минировавший" торговые центры