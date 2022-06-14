Темы дня

Общество / Суды и криминал
14 июня 2022, 21:12

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже велосипеда Сергея Устюгова

  Юлия Пастух
Велосипедист

В отношении подозреваемого расследуются несколько уголовных дел. Фото: Галина Соловьева

В микрорайоне Академический сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова.

По данным пресс-службы УК "Академический", злоумышленника отследили по камерам и вызвали полицию. У мужчины были при себе инструменты для взлома замков и велосипедных тросов.

В УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что задержанный молодой человек причастен к похищению велосипеда олимпийского чемпиона, и это не первый случай кражи на его счету.

Видео: УК "Академическое"

"В настоящее время в отношении подозреваемого расследуются несколько уголовных дел, возбужденных по ст. 158 "Кража". Фигурант нигде не работает, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления", — передает пресс-служба УК "Академический" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Как ранее писала "Областная газета", велосипед у Сергея Устюгова похитили с лестничной площадки. По факту кражи в полиции была организована проверка.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.06.2022, 21:12 / Общество
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже велосипеда Сергея Устюгова
14.06.2022, 20:25 / Общество
Двое детей в Свердловской области отравились сырыми грибами
14.06.2022, 19:45 / Политика
"Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора
14.06.2022, 19:10 / Общество
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за побои
14.06.2022, 18:54 / Политика
Евгений Куйвашев вручил партийные билеты новым свердловским единороссам