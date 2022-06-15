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Общество / Суды и криминал
15 июня 2022, 18:46

Полиция задержала директора института физкультуры и спорта УрФУ по подозрению в мошенничестве

Евгений Шурманов

Если вина Евгения Шурманова будет доказана, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге задержали директора института физической культуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова. Он подозревается в мошенничестве.

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

"Сведения соответствуют действительности. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, это "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Уголовное дело находится в производстве следственной части главного следственного управления МВД России по Свердловской области", — рассказал "ОГ" пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Подробности о совершенном преступлении не раскрывают в интересах следствия. Если вина Евгения Шурманова будет доказана, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы. 

Ранее в институт приезжали сотрудники ФСБ с целью проведения антикоррупционной проверки.

Областная газета Свердловской области

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