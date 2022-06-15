Полиция задержала директора института физкультуры и спорта УрФУ по подозрению в мошенничестве

Если вина Евгения Шурманова будет доказана, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге задержали директора института физической культуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова. Он подозревается в мошенничестве.

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

"Сведения соответствуют действительности. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, это "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Уголовное дело находится в производстве следственной части главного следственного управления МВД России по Свердловской области", — рассказал "ОГ" пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Подробности о совершенном преступлении не раскрывают в интересах следствия. Если вина Евгения Шурманова будет доказана, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в институт приезжали сотрудники ФСБ с целью проведения антикоррупционной проверки.