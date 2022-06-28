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28 июня 2022, 19:18

Екатеринбургский хакер может получить тюремный срок за аферы в видеоиграх

  Влад Гашенко
Человек за компьютером

Фото: Павел Ворожцов

Громкий судебный процесс по делу Андрея Кирсанова, которого обвиняют в киберпреступлении в сфере игровой индустрии, пока еще не завершился. Но на сегодняшний день уралец уже признал свою вину.

Кирсанова обвиняют в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships по ч. 2 ст. 273 УК РФ. Несколько лет назад он создал портал по продаже читов — программного обеспечения для получения нечестных преимуществ во время игры. Хакер продавал ботов, которые воевали на виртуальном поле боя вместо игрока, а также программы, позволяющие идеально целиться в противников.

Ущерб разработчикам игр оценивается в 670 млн рублей. Уголовное дело, по которому проходит екатеринбуржец, является прецедентным для России. Ранее к уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию никого не привлекали, сообщает Коммерсантъ. 

Первооткрывателю в сфере киберпреступлений грозит до пяти лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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