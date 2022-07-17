36 000 человек приняли участие в Царском крестном ходе в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге минувшей ночью в рамках Царских дней состоялся Царский крестный ход. Участники прошли 20 километров от Храма на Крови до Ганиной Ямы.
Крестный ход начался сразу после Божественной литургии, которую возглавили девять архиереев РПЦ, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Участие в молитвенном шествии приняли 36 000 человек.
В седьмом часу утра люди дошли до Ганиной Ямы. Их приветствовали колокольным звоном. У шахты № 7 был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам.
В ночь на 17 июля отмечалась 104-я годовщина убиения императора Николая II, членов его семьи и их верных подданных.
Как уточнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, во время шествия колонну сопровождали 10 мобильных групп помощи Православной службы милосердия и добровольцы Царских дней. Всем паломникам были предложены каша и чай.