Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали закладчика с 2 кг мефедрона

Мужчина оставил 8 крупных закладок весом 50, 60, 70 и 125 граммов. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции обнаружили и задержали закладчика, который прятал наркотики в районе Кольцовского тракта. В общей сложности у мужчины было изъято около 2 килограммов мефедрона.

Преступника заметил экипаж патрульно-постовой службы полиции. Когда 33-летний мужчина увидел полицейских, он попытался скрыться, бросив на землю сверток с неизвестным веществом, однако сотрудники МВД смогли догнать закладчика. В кульке оказался синтетический наркотик.

Когда преступника доставили в отделение полиции, сотрудники правоохранительных органов проверили его телефон и обнаружили координаты схронов. Мужчина оставил 8 крупных закладок весом 50, 60, 70 и 125 граммов — все они были найдены.

Дома у закладчика в переулке Муратовском также были найдены наркотики.

"Сначала он приобретал запрещенные вещества для личного потребления, а потом решил заняться их распространением. Связался через соцсети с некими поставщиками и стал получать мелкие партии товара, которые сбывал через закладки. Затем ему доверили крупную партию, при распространении которой он и был задержан полицейскими", — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Преступника заключили под стражу.