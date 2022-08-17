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Общество / Суды и криминал
17 августа 2022, 17:57

В Екатеринбурге задержали мошенницу, которая представлялась юристом

Мошенница

Женщину уже дважды судили за мошенничество. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга задержали 37-летнюю женщину, которая подозревается в похищении денег под видом оказания юридических услуг. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Предварительно установлено, что с начала 2022 года женщина звонила потенциальным жертвам и предлагала им услуги по юридическому сопровождению. Однако на деле мошенница просто похищала деньги "клиентов" и тратила их по собственному усмотрению. Сотрудники полиции предполагают, что екатеринбурженка может быть причастна к нескольким десяткам подобных преступлений.

Женщину уже дважды судили за мошенничество. Так, в период с 2016 по 2019 годы она под различными предлогами похищала деньги знакомых. Например, она обещала предоставить дешевые путевки в детские оздоровительные лагеря или же оказать помощь в получении жилья якобы через мэрию города. Суммы "услуг" варьировались от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации "Мошенничество". Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.   

Областная газета Свердловской области

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