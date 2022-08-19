Минувшей ночью пьяный водитель Mazda устроил погоню с полицией в Екатеринбурге

Мужчина ранее был судим, а также 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

В ночь на 19 августа сотрудники ГИБДД Екатеринбурга во время дежурства на улице Авиационной заметили автомобиль Mazda 6, который промчался на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора. Экипажам ДПС удалось остановить машину с помощью табельного оружия, однако даже после этого лихач попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции с помощью громкоговорителя потребовали, чтобы водитель остановился, но он проигнорировал представителей закона и решил поддать газу. За нарушителем по улице Московской гнались несколько экипажей ДПС.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что лихач нарушал все возможные правила ПДД, подвергая опасности не только свою жизнь, но также и других участников движения. Сотрудники ГИБДД гнались за автомобилем от Екатеринбурга до деревни Старые Решеты, где его удалось остановить, прострелив переднее колесо.

"Одна из пуль попала в переднее колесо, и лишь тогда ночной гонщик решил не испытывать судьбу и остановился. Но добровольно предоставлять руки для застегивания наручников он не стал, предпринял еще одну попытку ретироваться быстрым бегом. В одних плавках он сиганул в лесную чащу, затем прыгнул в небольшой водоем, переплыл его и спрятался. Полицейские при помощи фонариков искали его, убеждая выйти с повинной. Однако и во второй раз удача от "Шумахера" отвернулась, полчища комаров и холод вынудили его сдаться", — рассказал Валерий Горелых.

От мужчины сильно пахло алкоголем, от медосвидетельствования он отказался.

Задержанным оказался официально не трудоустроенный житель Екатеринбурга. Ранее он был судим за причастность к преступлению, связанному с наркотиками, а также 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Лихачу грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.