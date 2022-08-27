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Общество / Суды и криминал
27 августа 2022, 11:07

На Среднем Урале задержан еще один курьер-мошенник, похитивший у пенсионеров около 400 тыс. рублей

курьер

Он причастен как минимум к двум хищениям в Екатеринбурге и Первоуральске. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские задержали очередного курьера, который работал на мошенников, вымогавших у пенсионеров деньги по схеме "Родственник попал в ДТП". Он причастен как минимум к двум хищениям в Екатеринбурге и Первоуральске.

В Свердловской области мошенники продолжают использовать известную схему вымогательства: они звонят пожилым людям, представляются сотрудниками полиции или Следственного комитета и рассказывают пенсионерам о том, что их дети или внуки якобы устроили аварию, за которую им грозит серьезный срок. Чтобы избежать наказания, злоумышленники предлагают передать "доверенному лицу" большую сумму денег — как правило, около 1 млн рублей.

В ходе расследования сотрудникам МВД удалось задержать 21-летнего ранее не судимого местного жителя, который работал курьером у мошенников. По версии следствия, молодой человек может быть причастен к хищению 200 тыс. рублей у пожилого жителя с Уралмаша и 180 тыс. рублей у пенсионера в Первоуральске. 

Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что нелегальную подработку ему предложили в соцсетях.

"Чтобы потерпевшие пенсионеры его не узнали, для конспирации по указанию неизвестных "работодателей" он использовал медицинскую маску и сменную одежду. Однако попытка избежать таким образом наказания не увенчалась успехом. Подозреваемый все равно был изобличен и задержан благодаря слаженной и профессиональной работе оперативников уголовного розыска", — отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции предполагают, что на счету курьера может быть еще несколько аналогичных преступлений.

Областная газета Свердловской области

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