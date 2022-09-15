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Общество / Суды и криминал
15 сентября 2022, 13:51

Свердловчанка взыскала более 50 тыс. рублей с хозяина напавшей на нее собаки

суд

Суд решил, что владелец собаки выплатит пострадавшей почти 53,4 тысячи рублей. Фото: Алексей Кунилов

Собака по кличке Умка без поводка и намордника напала на женщину в поселке Сабик Шалинского района. После инцидента травмированная свердловчанка обратилась в суд.

Известно, что нападение произошло летом прошлого года. Женщина получила травмы лица и кисти руки. Ей был поставлен курс прививок от бешенства, а также назначен прием лекарственных препаратов. Кроме того, из-за пережитого испуга у нее обострились хронические заболевания, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Свердловчанка подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга к владельцу пса. С ответчика она просила взыскать расходы на приобретение лекарственных средств, на проезд до медучреждений, а также компенсацию морального вреда. Исковые требования были удовлетворены частично. Хозяин собаки должен выплатить почти 53,4 тысячи рублей, вместо запрошенных 303 тысяч. Решение суда мужчина попытался оспорить в областном суде, но безрезультатно.

Областная газета Свердловской области

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