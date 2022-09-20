В Краснотурьинске задержали женщину-повара, которая похищала деньги у пенсионеров

Женщине грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

В Краснотурьинске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая работает су-шефом. Женщина в составе группы аферистов похищала деньги у пожилых людей.

Подозреваемая работала по схеме "Родственник попал в ДТП": мошенники звонят людям преклонного возраста, представляются сотрудниками полиции или Следственного комитета и рассказывают пенсионерам о том, что их дети или внуки якобы устроили аварию, за которую им грозит серьезный срок. Чтобы избежать наказания, злоумышленники предлагают передать "доверенному лицу" большую сумму денег — как правило, около 1 млн рублей. Спустя некоторое время к пенсионеру приходит курьер и забирает "выкуп".

"Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Любительница чужих денег мотивировала свой промысел желанием скорее погасить кредит, взятый в банке на иномарку. Сейчас су-шеф льет крокодильи слезы, утверждает, что лично посетит каждого потерпевшего и возместит похищенное. Разумеется, она это делает, чтобы смягчить себе наказание на предстоящем судебном заседании", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Женщина подозревается в совершении преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество", ей грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Только в нынешнем году аферистам, использующим схему "Родственник в ДТП", удалось обмануть около 120 человек. Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Каменске-Уральском.