Во время погони за лихачом на Сибирском тракте пострадали два сотрудника ГИБДД

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим полицейским. Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

На Сибирском тракте днем 22 сентября произошло ДТП, в котором пострадали два сотрудника Госавтоинспекции города Заречного. Полицейские попали в аварию, преследуя пьяного лихача на "Ниве", который отказался останавливаться и попытался скрыться.

Автомобиль ДПС Lada Vesta столкнулся с грузовиком DAF — сотрудники полиции получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Точную причину аварии устанавливают специалисты.

"Этим обстоятельством воспользовался нарушитель, который спешно покинул место происшествия. Спустя менее 2 часов, в 16:10 на 180 км автодороги М-5 "Урал" водителя ВАЗ-212140 задержали представители МВД. Им оказался нетрезвый местный житель 1986 года рождения, ранее лишенный прав за пьяную езду", — рассказал "ОГ" пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Состояние опьянения было подтверждено во время медосвидетельствования. На счету мужчины несколько судимостей за причастность к краже, незаконному обороту наркотиков, разбойному нападению, а также за нарушения ПДД, которые повлекли тяжкий вред здоровью. Нарушитель находится под стражей.

Также Валерий Горелых пояснил, что глава свердловского минздрава Андрей Карлов взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим полицейским. Один из сотрудников ГИБДД находится в тяжелом состоянии, его напарник уже отпущен на амбулаторное лечение. Водителю грузовика медпомощь не потребовалась.