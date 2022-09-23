В Тавдинском районном суде рассмотрят дело браконьера, который охотился на бобров

Материальный ущерб государственному охотничьему фонду составил 12 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Таборинского района Свердловской области утвердила обвинение в отношении мужчины, который был уличен в незаконной охоте на бобров. Материальный ущерб государственному охотничьему фонду составил 12 тысяч рублей.

Следствие установило, что 27 апреля 2022 года мужчина, находясь на расстоянии 500 метров от устья реки Черной в Таборинском районе, незаконно добыл тушки двух бобров. Браконьер передвигался на моторной лодке. В момент совершения преступления у него не было разрешения на охоту.

Мужчина полностью признал вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением транспорта). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу.

"В ходе дознания полицейские установили, что 27 апреля текущего года 46-ти летний мужчина отправился охотиться на уток, имея на это лицензию. Уток он так и не нашел и собрался ехать домой. Сев в лодку он увидел двух бобров, плывущих в его сторону и произвел 2 выстрела убив их", — сообщили в ОВД Тавды.

Также полицейские добавили, что мужчина написал явку с повинной и возместил нанесенный ущерб.