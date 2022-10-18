В Алапаевске двое несовершеннолетних избили и подожгли пенсионерку

Точные причины совершения преступления устанавливаются. Фото: Александр Шульга

В Алапаевске у дома по улице 40 лет Октября обнаружили тело женщины 1953 года рождения с многочисленными травмами головы и туловища, а также со следами ожогов. Предварительно установлено, что на пенсионерку напали двое подростков 16 и 12 лет.

Следственный отдел по городу Алапаевску СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Сейчас выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Точные причины совершения преступления устанавливаются.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего подростка, отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Александр Шульга. Другой мальчик еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, однако в отношении него будут приняты меры, направленные на пресечение подобных преступлений в будущем.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, оба подростка живут в полных семьях, на учете в ПДН не состоят.

"По предварительным данным, когда приятели подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию. Дикий случай произошел в вечернее время 16 октября, когда подростки гуляли. Увидев жертву, догнали ее, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили женщину и при помощи спички подожгли. Чем конкретно могла "насолить" протерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи", — рассказал Валерий Горелых.