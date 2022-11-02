Мошенники оформили кредит на 1,5 млн рублей на нотариуса из Екатеринбурга

Мошенники оформили на екатеринбуржца кредитную карту и открыли личный онлайн-кабинет. Фото: Галина Соловьева

Сотрудники полиции Екатеринбурга организовали проверку по факту хищения денег у местного жителя 1978 года рождения, который работает нотариусом. Телефонные мошенники обманным путем оформили на него кредит на 1,5 млн рублей.

Потерпевший рассказал полицейским, что аферисты дистанционно оформили кредит, предоставив сотруднику финансовой организации чужой документ, удостоверяющий личность. Мужчина обратился в банк, где его паспорт сравнили с электронной копией документа, прикрепленного к договору, и оказалось, что на фотографиях изображены разные люди. Кроме того, мошенники оформили на екатеринбуржца кредитную карту и открыли личный онлайн-кабинет.

Получив банковскую выписку, потерпевший узнал, что с его счета через банкомат были сняты деньги. Мужчина обратился в банк с претензией и просьбой аннулировать кредитную задолженность.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, полицейские проводят проверку по факту хищения денег, устанавливают детали преступления. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).