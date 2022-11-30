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Общество / Суды и криминал
30 ноября 2022, 12:59

Аферист из Екатеринбурга похитил с карты арестованного экс-замглавы Росприроднадзора 25 млн рублей

банковская карта

Деньги были обналичены через банкоматы в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

Преступная группа, в состав которой входит житель Екатеринбурга по фамилии Ершов, похитила с банковской карты экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 25 млн рублей. Чиновник находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

В конце июня аферисты подделали паспорт Олега Митволя и пришли в салон мобильной связи "Билайн", чтобы сделать дубликат SIM-карты. Получив доступ к номеру бывшего чиновника, преступники зашли в его личный кабинет онлайн-банка и сняли со счета в течение двух недель 25 млн рублей. Деньги были обналичены через банкоматы в Екатеринбурге, сообщает газета "Коммерсантъ".

Напомним, Олег Митволь был задержан в июне этого года в аэропорту Внуково по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По информации СМИ, когда Олег Митволь занимал должность председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ), компания похитила 950 млн рублей, полученные на проектирование красноярского метро.

Областная газета Свердловской области

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