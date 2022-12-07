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Общество / Суды и криминал
7 декабря 2022, 21:14

Осужденный из невьянской колонии организовал наркобизнес

Сырье для наркотиков

Из лаборатории, где обвиняемые производили наркотики, полицейскими было конфисковано 11 кг синтетических наркотиков и более 14 кг прекурсоров. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Следователи ГУ МВД по Свердловской области направили в суд Челябинска уголовное дело в отношении членов ОПГ, которая занималась производством и распространением наркотиков. Руководил ими мужчина 1984 года рождения, отбывающий наказание в колонии Невьянска.

Всего в состав преступной группировки входило 6 человек. Из лаборатории, где обвиняемые производили наркотики, полицейскими было конфисковано 11 кг синтетических наркотиков и более 14 кг прекурсоров.

"Неотвратимость наказания за преступления в сфере наркотрафика в особо крупном размере наступит благодаря профессионализму оперуполномоченных подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. Именно они вычислили и в ходе спецоперации задержали членов криминального сообщества из числа местных жителей. Один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Для сбора необходимых доказательств полицейские провели 22 экспертизы. Было установлено, что законспирированную нарколабораторию организовал некто Василий, который ранее был приговорен к 17 годам лишения свободы за контрабанду и сбыт наркотиков и сейчас отбывает наказание в колонии Невьянска. 

Обвиняемых членов ОПГ поместили под стражу. Прокуратура уже подписала обвинительное заключение.

Областная газета Свердловской области

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