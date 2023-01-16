Более 200 тысяч рублей взыскали с коммунальщиков за травму ребенка в Екатеринбурге

По дороге на занятия девочка поскользнулась и неудачно упала. Фото: Галина Соловьева

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга взыскал с коммунальной организации компенсацию морального вреда и расходы на лечение ребенка, получившего травму на скользком тротуаре. Ответчик подавал апелляционную жалобу, однако Свердловский облсуд оставил решение без изменений.

Инцидент произошел в апреле 2022 года на улице Ползунова. По дороге на занятия девочка поскользнулась на тротуаре и получила травму ноги. В больнице ребенку поставили диагноз "перелом левого надколенника". Процесс восстановления занял более трех месяцев. На лечение девочки родители потратили 20 378 рублей.

Мама пострадавшей обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Женщина подчеркнула, что девочка до сих пор проходит лечение и испытывает боль.

Прокурор обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, потребовав взыскать с МБУ "Орджоникидзевский ДЭУ" компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходы на лечение — 20 378 рублей.

Суд удовлетворил иск частично, обязав коммунальщиков выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 378 рублей, затраченных на лечение ребенка.

Ответчик подал в Свердловский облсуд апелляционную жалобу. Однако решение первой инстанции было отсавлено без изменений. Оно вступило в законную силу.