Темы дня

Общество / Суды и криминал
16 января 2023, 16:37

Более 200 тысяч рублей взыскали с коммунальщиков за травму ребенка в Екатеринбурге

Гололед

По дороге на занятия девочка поскользнулась и неудачно упала. Фото: Галина Соловьева

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга взыскал с коммунальной организации компенсацию морального вреда и расходы на лечение ребенка, получившего травму на скользком тротуаре. Ответчик подавал апелляционную жалобу, однако Свердловский облсуд оставил решение без изменений.

Инцидент произошел в апреле 2022 года на улице Ползунова. По дороге на занятия девочка поскользнулась на тротуаре и получила травму ноги. В больнице ребенку поставили диагноз "перелом левого надколенника". Процесс восстановления занял более трех месяцев. На лечение девочки родители потратили 20 378 рублей.

Мама пострадавшей обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Женщина подчеркнула, что девочка до сих пор проходит лечение и испытывает боль.

Прокурор обратился  в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга,  потребовав взыскать с МБУ "Орджоникидзевский ДЭУ"  компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходы на лечение — 20 378 рублей.

Суд удовлетворил иск частично, обязав коммунальщиков выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 378 рублей, затраченных на лечение ребенка.

Ответчик подал в Свердловский облсуд апелляционную жалобу. Однако решение первой инстанции было отсавлено без изменений. Оно вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.01.2023, 18:04 / Общество
Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 30 процентов
16.01.2023, 17:28 / Общество
В Свердловской области при поддержке Евгения Куйвашева открыли новый культурный центр
16.01.2023, 16:55 / Общество
В учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья появятся гауптвахты для мобилизованных
16.01.2023, 16:54 / Общество
В Свердловской области внедряют новый метод борьбы с детскими онкологическими заболеваниями
16.01.2023, 16:37 / Общество
Более 200 тысяч рублей взыскали с коммунальщиков за травму ребенка в Екатеринбурге