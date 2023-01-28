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Общество / Суды и криминал
28 января 2023, 17:02

На Среднем Урале мошенник лишил женщину 2,5 миллионов рублей

  Марина Сапожникова
Полиция

Мошенник ввел женщину в заблуждение, сообщив, что кто-то получил доступ к ее персональным данным и пытается оформить кредит. Фото: Алексей Кунилов

Жительницу Первоуральска мошенник обманул по телефону, представившись сотрудником банка, сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. 

В дежурную часть ОМВД России по Первоуральску обратилась женщина 1974 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником Центробанка России. Он заявил, что кто-то получил доступ к ее персональным данным, теперь на женщину пытаются оформить кредит. 

"Специалист банка" пояснил, для того чтобы предотвратить действия мошенников, надо перейти по ссылке, которая будет отправлена на абонентский номер женщины и выполнить инструкции. Она согласилась: через мобильное приложение подтвердила все действия и оформила кредит на свое имя.

Затем потерпевшая пошла в ближайшее отделение банка, сняла средства и внесла их на счет, который указал мошенник. Таким образом женщина потеряла 2 464 000 рублей.

По данному факту полицией Первоуральска возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В правоохранительных органах просят жителей проявлять бдительность. Не следует сообщать персональные данные, данные своих банковских карт или переводить денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле задержали студента, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров.

Областная газета Свердловской области

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