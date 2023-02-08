Суд взыскал с двух свердловчан за подобранные туши косуль и лося 466 тыс. рублей

Охотники погрузили туши на мотоблок с прицепом и увезли добычу в деревню Инишево Байкаловского района. Фото: Павел Ворожцов

Два свердловчанина в 2019 году вывезли из охотничьих угодий "Харловское" и "Байкаловское" разделанные туши двух косуль и одного лося, не имея разрешения на добычу этих животных. Ирбитский районный суд взыскал с мужчин 466 598 рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, охотники погрузили туши на мотоблок с прицепом и увезли добычу в деревню Инишево Байкаловского района. Охотоведы совместно с полицейскими нашли нарушителей по следам и составили протокол.

В 2020 году департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области привлек мужчин к административной ответственности по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ и выдвинул требования по возмещению ущерба, однако в досудебном порядке штраф выплачен не был. В октябре 2021 года представители департамента обратились в Ирбитский районный суд с иском о возмещении ущерба 522 302 рублей: по 120 тыс. рублей за каждую косулю, 240 тыс. рублей за лося, по 900 рублей недополученных доходов за разрешение на отстрел двух косуль и 1 500 рублей — за разрешение на отстрел лося. Кроме того, сумма экологического ущерба от незаконной добычи животных составила почти 40 тыс. рублей.

Ответчики с иском не согласились, так как, по их словам, они не убивали животных, а только забрали остатки туш и о том, кто убил косуль и лося, не знают.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с ответчиков 466 598 рублей в бюджет Байкаловского муниципального района. Охотники подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако решение Ирбитского районного суда было оставлено без изменений.