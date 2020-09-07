В День танкиста в Екатеринбурге пройдёт масштабный военно-патриотический праздник

Акция «День танкиста на Урале» пройдёт 12 сентября на полигоне «Свердловский». Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа устроят масштабный патриотический праздник в честь Дня танкиста. Акция «День танкиста на Урале» пройдёт 12 сентября на полигоне «Свердловский».

Такие планы озвучил сегодня командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Принято решение провести День танкиста в формате масштабной военно-патриотической акции. Мероприятие пройдёт 12 сентября на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом», - приводит слова командующего пресс-служба ЦВО.

В рамках акции предусмотрены площадки статического показа современной и исторической техники. Основу экспозиции составят образцы бронетанкового вооружения отечественного и зарубежного производства: американский танк М3 «Стюарт», средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании и легендарная «тридцатьчетверка» с бортовым номером 1-24, принимавшая участие в прорыве Манесова моста в Праге под командованием героя-танкиста Ивана Гончаренко.

Помимо статистической демонстрации техники предусмотрен и динамический показ. Он будет представлен «танковым боем», в ходе которого свои боевые возможности покажет современная техника, стоящая на вооружении танковых подразделений ЦВО. Отмечается, что посетить праздник смогут все желающие, как жители, так и гости города.

Добавим, что День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.