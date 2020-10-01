В Свердловской области стартовал осенний призыв

На областной сборный пункт отправят только прошедших экспресс-тестирование на отсутствие COVID-19 призывников. Фото: Пресс-служба ЦВО

30 сентября Президент России Владимир Путин подписал Указ об очередном призыве на военную службу. Документом предписано с 1 октября по 31 декабря 2020 года призвать на военную службу 128 000 граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Как поясняет официальный сайт Минобороны России, призыв пройдёт во всех 85 субъектах Российской Федерации, а все связанные с ним мероприятия будут проводиться с учётом комплекса успешно апробированных весной этого года мер, позволивших направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей и исключить проникновение в Вооружённые силы коронавирусной инфекции.

Напомним, в ходе весеннего призыва 2020 года, проходившего с 1 апреля по 15 июля, на военную службу было призвано 135 тысяч молодых людей. Из-за опасности распространения коронавируса все военкоматы перевели на противоэпидемический режим и скорректировали планы работы призывных комиссий. Призывников в военкоматы по нескольку раз не приглашали, сведения о них уточняли по телефонам и видеосвязи, а вызов их на сборные пункты перенесли с апреля на май. Тем не менее призыв прошёл организованно и завершился в установленный срок 15 июля. Свердловская область разнарядку Генштаба успешно выполнила.

Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков рассказал журналистам, что военкоматы регионов, территориально входящих в ЦВО, отправят осенью 2020 года к местам службы более 54 тысяч призывников. Из них 4 тысячи будут призваны с территории Свердловской области. Военную службу они будут проходить во всех военных округах Российской армии и на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Для доставки призывников к местам их службы будут использованы 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолёты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие спецобработку. Дезинфеции подвергнут пассажирские салоны, багажные отсеки, системы вентиляции транспортных средств. Специально сформированные дезинфекционные команды будут не реже двух раз в сутки проводить спецобработку помещений призывных и сборных пунктов, а также транспорта, выделяемого для перевозки призывников.

Все направляемые на областной сборный пункт пройдут экспресс-тестирование на наличие COVID-19, а в соединениях и частях, куда они будут направлены в дальнейшем, подготовлены обеспеченные запасом медицинских масок и средств дезинфекции пункты для отдельного проживания молодого пополнения. Новобранцы на протяжении первых двух недель службы пройдут там медицинское и психологическое обследование, для них будет организованы трёхразовая термометрия и отдельный от остальных военнослужащих приём пищи.

Александр Линьков рассказал также, что нынешней осенью около 150 призывников из регионов Сибири, Урала и Поволжья, имеющих высшее образование и опыт научно-исследовательской работы, пополнят научные роты Минобороны в Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Тамбове и в военном инновационном комплексе «Эра», который расположен в Анапе. Отмечается, что за четыре года их существования в этих ротах прошли военную службу по призыву более трёх тысяч человек.

В спортивные роты, в которых сейчас проходят службу около 400 человек, будут направлены молодые спортсмены призывного возраста — кандидаты в сборную команду России по олимпийским видам спорта.

Как информирует официальный сайт Минобороны, с 15 октября по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени по телефонам 8 (495) 498–96–96 (…-97, …-98) для призывников и их родственников начнёт работу прямая линия Генштаба Вооружённых сил РФ по вопросам призыва.

В Екатеринбурге получить правовую помощь или сообщить о нарушениях в период призывной кампании граждане могут получить по телефону горячей линии 8 (343) 254–01–66, либо обратившись в будний день с 9:00 до 19:00 в консультативно-правовой центр военной прокуратуры по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 215/5.