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23 октября 2020, 10:43

На Среднем Урале проходят ночные учения армейской авиации

Ночные учения авиации

В трёх регионах России стартовали ночные учения армейской авиации Центрального военного округа. Фото: Владимир Мартьянов

В трёх регионах России стартовали ночные учения армейской авиации Центрального военного округа. Манёвры проходят в том числе и в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в рамках учений на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях экипажи ударных вертолётов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 армейской авиации отработают около 30 эпизодов, в том числе пилотирование боевыми машинами ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

Также лётчики выполнят воздушную разведку, сложное маневрирование на малых высотах и посадки на неподготовленные площадки в равнинной и лесистой местности без использования бортового осветительного оборудования. Особое внимание планируется уделить скрытой переброске тактических групп и отработке ночного беспарашютного десантирования из режима висения.

Учения продлятся до середины ноября. В общей сложности в них будут задействованы порядка 50 экипажей армейской авиации, а также более 500 военнослужащих из числа инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полётами.

Областная газета Свердловской области

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