Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады

Президент подчеркнул, что одним из потенциальных опасных внешних факторов является присутствие НАТО вблизи российских границ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК, на котором рассматривались вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития стратегических ядерных сил. Российский лидер заявил, что продолжит модернизировать ядерную триаду.

Глава государства подчеркнул, что ядерная триада до сих пор остаётся ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. По его мнению, сохранение баланса сил сводит на нет любую угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными попытки шантажа в отношении России.

"Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие", - заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что одним из потенциальных опасных внешних факторов является присутствие НАТО вблизи российских границ. Также он указал на изменения в подходах США к использованию ядерного оружия.

"Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия вообще не конкретизированы. А Россия прямо заявлена как главный военный противник, кстати, абсолютно безосновательно", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

В конце совещания глава государства напомнил, что 9 ноября в Азербайджане был сбит российский вертолёт, в результате чего погибли два лётчика. Владимир Путин предложил почтить минутой молчания их память.