Ушёл из жизни последний министр обороны СССР

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни. Фото: сайт Минобороны РФ.

Не стало последнего министра обороны СССР Евгения Шапошникова. Маршал авиации скончался на 79-м году жизни.

О смерти Евгения Шапошников 8 декабря сообщили в Клубе военачальников РФ, в котором он состоял.

Евгений Шапошников родился 3 февраля 1942 года в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военно-авиационное училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца, в 1969 году - Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина.

В 1987 году Евгений Шапошников был назначен на должность командующего ВВС Группы советских войск в Германии, а со следующего — 1988-го — принял командование воздушной армией в составе Группы. Позднее, в этом же году, получил должность заместителя Главнокомандующего ВВС, а в 1990 году стал Главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР. В 1991 году ему присвоили звание маршала авиации.

Во время августовского путча 1991 года Евгений Шапошников выступил против использования армии для штурма Белого дома. 23 августа 1991 года, после провала ГКЧП, его назначили министром обороны СССР. Он вышел из КПСС и способствовал департизации ВС СССР. После распада Советского Союза был назначен Главнокомандующим Объединёнными Вооруженными Силами СНГ. Занимал этот пост с февраля 1992 по август 1993 года. С июня по август 1993 года был Секретарём Совета Безопасности России.

В 1995-1997 годах работал генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот — российские международные авиалинии». В 1997-2004 годах был помощником Президента России по вопросам развития космоса и авиации.

Евгений Шапошников был награждён орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степеней, медалями СССР и иностранных государств. Является заслуженным военным лётчиков РФ.

Похороны военачальника пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, пишет «Российская газета».

ТАСС сообщает, что причиной смерти военачальника стал коронавирус.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Евгения Ивановича, передаёт пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что маршал авиации был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком.

Напомним, в начале этого года не стало маршала Советского Союза Дмитрия Язова, который возглавлял Министерство обороны СССР с 1987 по 1991 год.

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