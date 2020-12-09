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Общество / Армия и оборона
9 декабря 2020, 14:59

Военнослужащие из Екатеринбурга отправились на военные учения в Узбекистан

Военные в Узбекистане

Для гостей из России в городе Термез устроили торжественную встречу с узбекским народным угощением — лепёшками с орехами и мёдом. Фото: пресс-служба ЦВО.

Военнослужащие подразделений спецназначения Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Узбекистан для участия в тактико-специальных учениях. Российских военных доставили из Екатеринбурга самолётом военно-транспортной авиации.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, для гостей из России в городе Термез устроили торжественную встречу с узбекским народным угощением — лепёшками с орехами и мёдом. После этого военнослужащие совершили марш на полигон. В учениях примут участие подразделения спецназа из Новосибирской и Самарской областей.

Военнослужащие из России и Узбекистана в ходе учений проведут совместную операцию в тылу условного противника: десантирование из вертолёта, разведывательно-поисковые действия и эвакуацию гражданских. После этого участники отработают вопросы охраны и обороны критически важных объектов и противодействие диверсионным группам.

Учения на полигоне "Термез" пройдут с 9 по 12 декабря.

Областная газета Свердловской области

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