Минобороны РФ опубликовало календарь на 2021 год с новейшей техникой

Опубликовано первое изображение разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец". Фото: календарь Минобороны РФ

Минобороны России представило календари на 2021 год. Они посвящены службе в войсках специального назначения и новейшей российской военной технике. Опубликовано первое изображение разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец".

В первом календаре приведены заповеди спецназа для боевого настроения.

"Первый календарь под слоганом "Информации и патронов много не бывает" рассказывает о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты Российской армии. Фотографии, используемые в календаре, сделаны в ходе реальной боевой работы подразделений Российской армии", - говоится в сообщении Минобороны РФ.

На вотором календаре изображены также многофункциональный истребитель Су-57, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор", тяжёлая БМП "Армата" Т-15. Все месяцы можно посмотреть здесь.

Ранее Минобороны выпускало юмористический календарь на год.

Фото: календарь Минобороны РФ

Фото: календарь Минобороны РФ