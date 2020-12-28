Темы дня

Общество / Армия и оборона
28 декабря 2020, 12:12

Минобороны РФ опубликовало календарь на 2021 год с новейшей техникой

Опубликовано первое изображение разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец".

Опубликовано первое изображение разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец". Фото: календарь Минобороны РФ

Минобороны России представило календари на 2021 год. Они посвящены службе в войсках специального назначения и новейшей российской военной технике. Опубликовано первое изображение разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец".

В первом календаре приведены заповеди спецназа для боевого настроения.

"Первый календарь под слоганом "Информации и патронов много не бывает" рассказывает о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты Российской армии. Фотографии, используемые в календаре, сделаны в ходе реальной боевой работы подразделений Российской армии", - говоится в сообщении Минобороны РФ.

На вотором календаре изображены также многофункциональный истребитель Су-57, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор", тяжёлая БМП "Армата" Т-15. Все месяцы можно посмотреть здесь.

Ранее Минобороны выпускало юмористический календарь на год.

Фото: календарь Минобороны РФ
Фото: календарь Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.12.2020, 14:44 / Культура
Алиса Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом
28.12.2020, 14:06 / Политика
Оптимизация штатов федеральных органов власти коснётся 45 ведомств и министерств
28.12.2020, 14:01 / Общество
Роддома Екатеринбурга будут выписывать детей в новогодних костюмах
28.12.2020, 13:29 / Общество
На Среднем Урале задокументировали ещё 16 случаев смерти от COVID-19
28.12.2020, 13:13 / Общество
Ещё 27 787 россиян заболели ковидом