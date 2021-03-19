Штаб ЦВО украсили советские ордена

Маршал Георгий Жуков имел три ордена Красного Знамени. Фото: Павел Ворожцов

В середине этой недели на главном входе в здание штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге появились сразу два военных ордена – орден «Победа» и орден Красного Знамени.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе ЦВО, первая награда напоминает о том, что Уральским военным округом, правопреемником которого является Центральный военный округ, в своё время командовал кавалер ордена «Победа» Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Второй орден указывает на то, что ЦВО является Краснознамённым — этим орденом Уральский военный округ был награждён 15 января 1974 года.

Символы закреплены с помощью временных конструкций, изменений в фасаде здания штаба нет. Размер каждой из наград – около одного метра в диаметре. Их расположили по обе стороны от памятника Георгию Жукову, который стал первым полководцем, удостоенным ордена «Победа» – высшей военной награды СССР. В общей сложности у военачальника было два ордена «Победа» и три ордена Красного Знамени.

Стоит отметить, что ордена на здании штаба ЦВО появились впервые за всю его историю. Это событие не приурочено к конкретной памятной дате: представители военного округа решили таким образом подчеркнуть его вклад в укрепление обороноспособности страны.

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