Как уралец обучился профессии у ленинградцев, поднимавших в Свердловске моторное производство для танков во время войны

Сейчас Алексей Меньшиков много времени отдаёт общественной работе, является членом президиума совета ветеранов турбомоторного производства. Фото: Алексей Кунилов

На парад 9 Мая в Екатеринбурге в числе ветеранов приглашён работник бывшего Уральского Турбомоторного завода Алексей Меньшиков. 48 лет он отдал родному предприятию. В 1946 году пятнадцатилетним пареньком попал в ремесленное училище при военном заводе №76, созданном в 1941 году на площадке тогдашнего Турбинного завода. Профессионального мастерства набирался у рабочей элиты – тружеников Кировского завода, эвакуированных в начале войны из Ленинграда на Урал поднимать в Свердловске моторное производство для танков.

Каждый четвёртый танк Т-34 в годы войны шёл в бой с двигателем, произведённым в Свердловске. Выпуск дизелей В-2 буквально с нуля на новом месте освоили в 1941 году рабочие моторного производства Кировского завода на станках и оборудовании, которое было вывезено из Ленинграда и Харькова.

– Первый эшелон из Ленинграда в Свердловск с оборудованием моторного производства Кировского завода прибыл 10 июля 1941 года, последний – 10 августа того же года, – рассказывает Алексей Меньшиков. – Везли не только станки, ехали рабочие с семьями – почти 10 тысяч человек. Они привезли 1 022 единицы первоклассного оборудования и более тысячи тонн задельной продукции, из которой в начале октября собрали первый мотор.

Алексей Меньшиков попал на завод спустя пять лет после этих событий, но застал специалистов и рабочих-ленинградцев, которые сумели поставить на поток выпуск танковых двигателей. В свои 90 лет он до сих пор помнит их по именам.

– Моими учителями были слесаря Иван Абрамов, Виктор Афанасьев, бригадир Анисим Трофимов, мастер Алексей Соловьёв, – перечисляет наш собеседник. – Я был пацаном, а они, квалифицированные эрудированные специалисты, тем не менее всегда помогали. Один раз попросил их показать, как заменить червячную пару на станке-автомате. Показали – после я сам учил этому других.

Алексей Матвееич признаётся, что многим обязан рабочим-ленинградцам, чью школу прошёл. Они учили не только профессии, но и культуре, отношению к жизни. У них он выучился и главному правилу профессии слесаря-ремонтника – не бояться сложных поломок. Неисправность любого станка нужно просто найти и устранить.

– Здесь, на заводе, я прожил жизнь, создал семью, – рассказывает Алексей Меньшиков, – Со своей супругой Антонидой Сергеевной мы уже 60 лет вместе – в феврале отметили бриллиантовую свадьбу. У нас двое детей, трое внуков и трое правнуков.

В декабре 1941 года, когда завод ещё только строился, было выпущено 204 двигателя В-2 для танков Т-34. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №81 от 08.05.2021 под заголовком «Школа рабочих-ленинградцев пригодилась не только в профессии»