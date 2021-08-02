На Среднем Урале прошёл юбилейный автопробег в память погибших героев войн

Во время автопробега Роман Шадрин возложил цветы к могиле Героя России Сергея Стволова на кладбище в Первоуральске Фото: Общественная организация «Герои Урала»

В минувшую субботу в Свердловской области состоялся юбилейный автопробег памяти погибшего в Афганской войне лейтенанта Хамита Нафикова, который также приурочили к Дню Воздушно-десантных войск. Более 200 человек вновь проехали 250 километров, чтобы почтить память участников боевых действий – погибших героев Урала.

Хамиту Нафикову было всего 24 года, когда он героически погиб в Афганистане. Говорят, имея из оружия только нож и сапёрную лопатку, он лично уложил 50 душманов, а те потом просили похоронить русского героя на своей земле, чтобы воспитывать детей на его примере. Похоронили героя на Урале, посмертно наградили орденом Ленина и на годы забыли. 15 лет назад информацию о лейтенанте герое-десантнике нашли ветераны военной службы города Полевского и поехали на его малую родину в город Михайловск Свердловской области. Так началась история автопробега «Направление – память».

Организатором автопробега традиционно выступил Союз офицеров запаса Полевского. В 8:00 из двух городов – Первоуральска и Полевского – одновременно выехали колонны машин. В них – ветераны военной службы, представители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, ветеранских и военно-патриотических молодёжных организаций, Герои Российской Федерации.

Первая остановка – дань памяти легендарному офицеру, Герою России Сергею Стволову. Стволов – уроженец Первоуральска, выдающийся командир и офицер, уникальный стратег, участник Афганской, Первой и Второй чеченской войн, Карабахской войны, вооружённого конфликта в Приднестровье и Гражданской войны в Таджикистане. Он не раз уходил от смерти на войне, но она всё же перехитрила его: Стволов погиб в автомобильной аварии, похоронен на малой родине.

Затем участники автопробега возложили цветы к мемориалам памяти в Билимбае и Дегтярске. В Дружинино две колонны транспорта объединились в одну и двинулись к конечной точке – парку Победы в Михайловске. Здесь участников автопробега уже с нетерпением ждали местные жители. Для десантников на площадке парка состоялся небольшой концерт.

– Одна из главнейших задач родителей в воспитании детей – чтобы они знали и чтили своих предков, учили и знали историю своей страны. И автопробег «Направление – память» – тому пример, – считает Герой Российской Федерации генерал-майор Роман Шадрин, который постоянно участвует в этом автопробеге. – Ветераны боевых действий, офицеры, дети – все вместе мы отдаём дань памяти не только Хамиту Нафикову, но и всем ушедшим героям нашей страны, вне зависимости от того, носят они на груди «Золотую Звезду» или нет.

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