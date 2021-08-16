Президент РФ присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами РФ звание генерала армии

В 2017 году указом Президента РФ Сергей Суровикин был назначен на должность Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Фото: пресс-служба Кремля.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, генерал-полковник Сергей Суровикин удостоился звания генерала армии. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: портал правовой информации

Сергей Суровикин родился в Новосибирске 11 октября 1966 года. С золотой медалью окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе в 1987 году, после чего поступил в Военную академию им. Фрунзе. Её он окончил в 1995 году.

В августе 1991 года в звании капитана исполнял обязанности командира 1-го мотострелкового батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, который был отправлен для выставления комендантских постов на Садовом кольце во время августовского путча.

С 2002 по 2004 Сергей Суровикин командовал 34-й мотострелковой дивизией в Екатеринбурге. После этого служил в Чечне и Воронеже. С 11 января по 10 декабря 2010 года служил в должности начальник штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург), а затем до апреля 2012 года был начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа.

С марта по декабрь 2017 года Сергей Суровикин был командующим группировкой войск Вооружённых сил России в Сирии. Затем указом Президента РФ он был назначен на должность Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.