Крутые парни! Военнослужащие ЦВО продемонстрировали потенциал российских войск

Одной из самых зрелищных частей форума стали показательные выступления бойцов ВДВ

Полигон «Свердловский» под Екатеринбургом – закрытый и строго охраняемый в обычные дни военный объект. Но с 26 по 28 августа он был доступен для всех желающих – потому что в это время там работал Международный военно-технический форум «Армия-2021». Многочисленным гостям своего полигона военные представили более 150 единиц современной боевой и специальной техники, состоящей на вооружении войск Центрального военного округа. Изюминкой форума стали разыгранные 26 и 28 августа эпизоды боевых действий со стрельбой, пусками ракет, прицельным бомбометанием с самолётов и вертолётов.

Своё мастерство гостям форума показали спортсмены-парашютисты ЦВО, десантировавшиеся с большой высоты и приземлявшиеся один за другим точно в середину «пятачка» диаметром всего в один метр… Фото: Алексей Кунилов

У посетителей пользовалась успехом развернутая на полигоне большая детская игровая зона с батутами, площадками для лазертага и страйкбола, скалодром, многочисленные спортивные площадки, на которых желающие могли сдать нормативы комплекса ГТО. Была и культурно-досуговая программа, которая включала выступления творческих коллективов ЦВО, Екатеринбурга и Свердловской области

На многочисленных стационарных площадках полигона были выставлены образцы военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

На форуме технику показывали не только на экспозиционных площадках, но и в динамике. По словам начальника штаба ЦВО Героя России генерал-лейтенанта Михаила Теплинского, экипажи боевых машин продемонстрировали свои лучшие качества, а посетители форума в очередной раз убедились в растущем потенциале войск округа и высокой надёжности российского оружия.

Ми-26 – самый большой в мире вертолёт, вмещающий целую роту десантников (120 человек), екатеринбуржцам показали впервые Фото: Алексей Кунилов

По традиции на полигоне был развёрнут и мобильный пункт отбора желающих для поступления на военную службу по контракту. Дни работы форума были насыщены учебными боями.

Фото: Алексей Кунилов

За ходом учебного боя наблюдали почётные гости форума – юнармейцы из школ Екатеринбурга Фото: Алексей Кунилов

Впервые широкой публике представили поисково-эвакуационную амфибию «Синяя птица» (ПМ-1), которую военные спасатели используют при встрече возвращающихся на Землю космонавтов.

Фото: Алексей Кунилов

На полигоне организовали внушительную статическую экспозицию современного вооружения и военной техники. Можно было увидеть последние модификации танков Т-72 и Т-90, бронетранспортёра БТР-82 А, зенитную ракетную систему С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», радиолокационную станцию «Небо-У», комплексы электронной разведки и радиоэлектронной борьбы, боевые вертолёты армейской авиации и беспилотные летательные аппараты, машины радиационной, химической и биологической защиты, инженерную технику и многое другое. Кстати, были представлена не только реальная военная техника, но и муляжи.

Всем желающим была предоставлена возможность проехать по учебной трассе на одной из боевых машин Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В дни работы форума «Армия-2021» на полигоне работал мобильный пункт набора граждан на военную службу по контракту Фото: Алексей Кунилов

Посетители приезжали на полигон семьями и проводили там по несколько часов, рассматривая экспонаты и наблюдая за показательными выступлениями. На площадке были развёрнуты полевые кухни, в которых гостей угощали вкусной солдатской кашей и работали киоски «Военторга» с сувенирной продукцией.

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