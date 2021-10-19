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Общество / Армия и оборона
19 октября 2021, 10:56

Бывший замглавы свердловского УФСБ возглавил управление в Хакасии

Машина ФСБ России

Максима Родецкого уже представили личному составу Управления Федеральной службы безопасности по Хакасии. Фото: Александр Исаков

Максим Родецкий возглавил УФСБ России по Республике Хакасия. До этого он проходил службу в управлении по Свердловской области в должности заместителя начальника.

Максима Родецкого уже представили личному составу Управления Федеральной службы безопасности по Хакасии. Кроме того, рабочую встречу с ним провёл глава Республики Валентин Коновалов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Добавим, что на прошлой неделе смена руководства произошла в УФСБ по Пермскому краю. Его возглавил первый замначальника тюменского управления Геннадий Анацкий.

Напомним, что УФСБ России по Свердловской области с октября 2019 года возглавляет Алексей Зиновьев.

Областная газета Свердловской области

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