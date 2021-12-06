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Общество / Армия и оборона
6 декабря 2021, 15:48

Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке вооружения до 2030 года

Солдат

Кабмины России и Индии подписали соглашение о реализации программы военно-технического сотрудничества на 2021-2030 годы. Фото: Владимир Мартьянов.

Кабмины России и Индии подписали соглашение о реализации программы военно-технического сотрудничества на 2021-2030 годы. Документ был подписан в присутствии глав Минобороны РФ и Индии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Министр обороны России во время встречи с индийскими коллегами заявил, что сотрудничество между странами в военно-технической области продолжает стабильно развиваться.

"Сегодня в рамках юбилейного, 20-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии мы с моим коллегой, министром обороны Индии господином Сингхом, подробно обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на будущее", - передаёт слова Сергея Шойгу пресс-служба министерства.

В военном ведомстве России отметили, что соглашение подразумевает сотрудничество войск двух стран, включая совместные учения, вопросы разработки и поставок оружия и военной техники.

Областная газета Свердловской области

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