Темы дня

Общество / Армия и оборона
8 апреля 2022, 15:05

Ключевскую улицу в Екатеринбурге закроют до 15 октября

перекрытие

Первый этап работ на Ключевской запланирован на 1 мая — 17 июня. Фото: Анна Митчина

АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" 1 мая начнёт работы по реконструкции магистральных теплосетей на улице Ключевской. В связи с этим движение будет ограничено на нескольких участках улицы.

Реконструкция теплосетей будет проводиться в несколько этапов с 1 мая по 15 октября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Первый этап запланирован на 1 мая — 17 июня. В этот период движение будет ограничено на участке Ключевской от дома № 18/1 до ул. Токарей, а также на ул. Токарей до дома № 25 на ул. Красноуральской.

С 13 июня по 14 августа работы будут проводиться на участке от ул. Заводской до жилого дома № 32/4. С 4 по 10 июля движение ограничат на перекрёстке ул. Ключевской и чётной стороне Токарей, по нечётной стороне Токарей будет организовано реверсивное движение. С 11 по 17 июля реверсивное движение переведут на чётную сторону Токарей.

Движение будет ограничено также:

  • на участке от дома № 25Г на ул. Красноуральской до здания № 29/3 на ул. Заводской с 11 июля по 15 октября;
  • на перекрёстке улиц Ключевской и Заводской с 18 по 31 июля;
  • на перекрёстке улиц Ключевской и Красноуральской с 1 августа по 15 октября.
Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2022, 17:17 / Общество
Пик активности клещей в Свердловской области придётся на май и июнь
08.04.2022, 17:07 / Общество
В Екатеринбурге на улице Декабристов погиб работник стройплощадки
08.04.2022, 16:56 / Экономика
Отдел по защите объектов ТЭК Росгвардии отметит 10-летний юбилей
08.04.2022, 16:22 / Общество
В Екатеринбурге на площади 250 "квадратов" полыхает барак
08.04.2022, 16:08 / Общество
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге до 12 апреля