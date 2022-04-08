Ключевскую улицу в Екатеринбурге закроют до 15 октября

Первый этап работ на Ключевской запланирован на 1 мая — 17 июня. Фото: Анна Митчина

АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" 1 мая начнёт работы по реконструкции магистральных теплосетей на улице Ключевской. В связи с этим движение будет ограничено на нескольких участках улицы.

Реконструкция теплосетей будет проводиться в несколько этапов с 1 мая по 15 октября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Первый этап запланирован на 1 мая — 17 июня. В этот период движение будет ограничено на участке Ключевской от дома № 18/1 до ул. Токарей, а также на ул. Токарей до дома № 25 на ул. Красноуральской.

С 13 июня по 14 августа работы будут проводиться на участке от ул. Заводской до жилого дома № 32/4. С 4 по 10 июля движение ограничат на перекрёстке ул. Ключевской и чётной стороне Токарей, по нечётной стороне Токарей будет организовано реверсивное движение. С 11 по 17 июля реверсивное движение переведут на чётную сторону Токарей.

Движение будет ограничено также:

на участке от дома № 25Г на ул. Красноуральской до здания № 29/3 на ул. Заводской с 11 июля по 15 октября;

на перекрёстке улиц Ключевской и Заводской с 18 по 31 июля;

на перекрёстке улиц Ключевской и Красноуральской с 1 августа по 15 октября.