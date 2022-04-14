Лётчики Уральского округа войск Росгвардии отработали удар по бронетехнике условного врага

В Челябинской области прошли учения лётчиков Уральского округа войск Росгвардии. Вертолёты отработали применение авиационных средств поражения наземных целей.
Вертолёты ударили по бронетехнике неуправляемыми ракетами и поразили из пулемётов мишени, имитирующие пехоту условного врага. Цели отрабатывались как одиночно, так и парами, сообщает пресс-служба Уральского округа Росгвардии.
"Офицеры эскадрильи успешно справились с учебными задачами, показав высокий профессионализм, и получили дополнительную практику пилотирования ночью", — заявил врио начальника авиации округа полковник Павел Попцов.