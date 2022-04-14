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Общество / Армия и оборона
14 апреля 2022, 18:40

Лётчики Уральского округа войск Росгвардии отработали удар по бронетехнике условного врага

Вертолёт

Цели отрабатывались как одиночно, так и парами. Фото: пресс-служба Уральского округа Росгвардии

В Челябинской области прошли учения лётчиков Уральского округа войск Росгвардии. Вертолёты отработали применение авиационных средств поражения наземных целей.

Вертолёты ударили по бронетехнике неуправляемыми ракетами и поразили из пулемётов мишени, имитирующие пехоту условного врага. Цели отрабатывались как одиночно, так и парами, сообщает пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

Фото: пресс-служба Уральского округа Росгвардии

"Офицеры эскадрильи успешно справились с учебными задачами, показав высокий профессионализм, и получили дополнительную практику пилотирования ночью", — заявил врио начальника авиации округа полковник Павел Попцов.

Областная газета Свердловской области

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