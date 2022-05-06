Победитель Дакара пересел с багги на армейский катер

Победитель Дакара в погоне за диверсантом. Фото: пресс-служба Уральского округа Национальной гвардии РФ

Единственный в России Морской отряд базируется в тысяче километров от ближайшего моря – на острове в Озерске Челябинской области. Граница закрытого территориального образования проходит по акватории озера Иртяш – отсюда и морская специфика. Гонщик Сергей КАРЯКИН один день вместе с матросами Росгвардии обеспечивал безопасность стратегического объекта.

Тельняшку победителю Дакара вручили сразу после прибытия в подразделение Национальной гвардии. Вместе с полосатым символом матросской доблести Сергей Карякин, как и положено, получил и все тяжелое снаряжение росгвардейца, включая бронежилет и каску, так что назвать эту однодневную стажировку загородной прогулкой, признается Сергей, язык не повернется.

Вызов в войска спортсмен получил в рамках познавательного спецпроекта «Проверка на прочность». Росгвардия запустила его полтора года назад, чтобы на примере известных людей показать специфику службы росгвардейцев. На прочность уже проверили дрессировщика Аскольда Запашного и блогера Лилию Абрамову. По правилам, гости на один день меняют профессию и становятся кинологами, водолазами, взрывотехниками. Автогонщика Сергея Карякина определили в матросы.

Вместе с дежурной командой росгвардейцев спортсмен принял участие в задержании условного диверсанта. На его перехват отправился катер на воздушной подушке. В этот раз рулевым стал мастер спорта международного класса. Пилот, управлявший квадроциклами и багги на самых престижных соревнованиях мира, пришел в восторг от захватывающей гонки на воде. Нарушителя забросали светошумовыми гранатами, обстреляли из автоматов и при непосредственном участии Сергея Карякина обезвредили:

– Это совсем другой уровень восприятия. Я лично убедился, насколько крутая у парней работа! Восхищаюсь их силой и мастерством. Этот день я отработал с росгвардейцами, чтобы поддержать тех, кто сегодня проводит специальную военную операцию на Украине, выразить им свое уважение, – говорит Сергей Карякин.

Сергей Карякин: «Не открещиваюсь, что я русский» Победителю Дакара закрыли дорогу на международные соревнования за отказ осудить специальную военную операцию на Украине. Автогонщик радикально перекроил график гонок, но его гражданская позиция осталась неизменной. – Сергей, до настоящего времени вы не высказывали свою позицию по последним событиям на Украине и вот демонстративно надели форму бойца Росгвардии. Чем объяснить такой шаг? – Учитывая мировую ситуацию, российская власть совершает правильные действия. И ее нужно поддержать. Все, что происходит сейчас, – это неизбежно. Если бы мы опоздали с решительными действиями, многие мирные люди оказались бы в опасности. Безусловно, ситуация непростая, но зона влияния НАТО расширяется, и размещение ядерного вооружения на границе с Россией – абсолютно недопустимая история, которую необходимо пресекать, и пресекать жестко. Мы не колония Америки, мы не подчиняемся ее указаниям, как некоторые другие страны. Мы обязаны отстаивать свои интересы, интересы и безопасность наших людей. Я за то, чтобы поддерживать страну делами. Участие в «Проверке на прочность» – как раз такое дело. – Поддержав специальную военную операцию, вы с большой долей вероятности лишитесь возможности участвовать в международных соревнованиях. Готовы рискнуть спортивной карьерой? – Я уже не участвую в Кубке мира, в мае состоится очередной этап этих соревнований. Чтобы получить к ним допуск, нужно подписать документ о том, что я не поддерживаю политику своей страны, я не поддерживаю нашего президента. Это принципиальный момент, на который я не согласен. Это касается всех соревнований под эгидой Международной автомобильной федерации – чемпионата мира, Кубка мира и прочего. Вот, например, в этом году чемпионат мира в рамках Дакара проходил под эгидой FIA, и там было условие: отказаться от российского флага. Но я этого не сделал. Решил зарегистрироваться в качестве участника Дакара, поэтому смог сохранить логотип – флаг России и никак не открещивался от того, что я русский. – Как сегодня относятся к российским гонщикам болельщики и спортсмены из других стран? – Очень много грязи от болельщиков, в основном в Интернете на украинских и прибалтийских пабликах: требуют поддержать Украину. Говорю, что у меня свое мнение, а в ответ – масса осуждений, обвинений и угроз. А вот те, с кем я хорошо дружил на Дакаре, например, среди них есть американские и европейские спортсмены, их отношение ко мне не изменилось. Зачастую спортсмены имеют сильный характер и чистый ум, поэтому они могут отфильтровать мусор от фактов. – Как повлияли санкции и нарушенная логистика на подготовку ваших машин к соревнованиям? – Комплектующих у нас 80 процентов своих. С каждым годом мы эту долю поднимаем. Единственное, что нас останавливает, – это агрегат. Как только у нас появятся агрегаты, двигатели и коробка передач, тогда мы сможем полностью отказаться от иностранных комплектующих. У нас были свои запасы. К тому же Азия не закрывалась, поэтому все, что ты не можешь купить напрямую, берешь в Казахстане, Армении, Эмиратах. Если припрет совсем уж, то купить можно. Все купить можно. На самом деле все эти санкции – просто показуха! – До следующего Дакара чуть больше полугода. Готовитесь или уже перекроили график гонок? – Мы сейчас активно тренируемся, активно работаем с очень перспективным пилотом Никитой Мазепиным, который является гонщиком «Формулы-1». Мы провели две тренировки в Эмиратах, в дюнах. Только что вернулись из Астрахани, потом переедем в Казахстан. В процессе тренировок дорабатываем машины, изобретаем новые технологии и предлагаем новые форматы решений в сложившихся ситуациях. Скоро, с 6-го по 16 июля, будут соревнования «Шелковый путь» – это наш «русский Дакар». Маршрут проходит по территории России, старт – в Астрахани, финиш – в Москве, поэтому мы участвуем. Есть у нас чемпионат России, Кубок России. Огромное количество соревнований, и если в них участвовать, ты будешь гонять каждые выходные. Посмотрим, что будет: картина мира очень быстро меняется, и мы верим, что этот натиск на спортсменов, он стихнет, и какое-то благоразумие восторжествует, и мы сможем принять участием под своим флагом и в Дакаре, и в других международных соревнованиях.

ДОСЬЕ Сергей Васильевич КАРЯКИН – российский гонщик, мастер спорта международного класса. Родился в 1991 году в Свердловске. В трофи-соревнованиях участвует с 13 лет. В 2009 году – победитель чемпионата Урала по GPS-ориентированию на снегоходах, этапа чемпионата России по трофи-рейдам на ATV. В 2010 году – чемпион России по трофи-рейдам на ATV, победитель Can-Am Trophy Russia, чемпион Урала по GPS-ориентированию на снегоходах. В 2011 году – призер этапа чемпионата Европы по ралли, победитель и призер этапов Can-Am Trophy Russia. Победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Серебряный призер «Ралли Дакар 2020» в классе Т3. Единственный представитель России, победитель и призер сложнейшего в мире ралли-марафона Dakar в двух категориях.

Фото: пресс-служба Уральского округа Национальной гвардии РФ

Фото: пресс-служба Уральского округа Национальной гвардии РФ

Фото: пресс-служба Уральского округа Национальной гвардии РФ

Фото: пресс-служба Уральского округа Национальной гвардии РФ

Фото: пресс-служба Уральского округа Национальной гвардии РФ