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Общество / Армия и оборона
24 мая 2022, 10:36

Сергей Шойгу предложил канонизировать Александра Суворова

  Юлия Пастух
Сергей Шойгу

РПЦ соберет материалы о жизни полководца и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения. Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в РПЦ предложение о возможности канонизации  причислению к лику святых  полководца Александра Суворова.

РПЦ соберет материалы о жизни полководца и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации, цитирует ТАСС председателя Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумена Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия (Жердева).

"Личность великого полководца, конечно же, привлекает к себе внимание многих людей, неоднократно уже ставился вопрос разными общественными организациями, отдельными деятелями. Даже министерством обороны, лично министром обороны — они обращались к нам с этим вопросом", — рассказал епископ изданию.

Полководец, генералиссимус российских сухопутных и морских сил Александр Суворов (1730–1800) считается одним из величайших полководцев в истории человечества. Участвовал в 7 войнах, провел более 60 больших боев и сражений и ни в одном из них не потерпел поражения.

Областная газета Свердловской области

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