День ветеранов боевых действий хотят узаконить

Герои России Олег Касков и Игорь Родобольский приехали в Ирбит. Фото: Павел Ворожцов

Первого июля в России отметили День ветеранов боевых действий. Торжества с вручением наград и возложением цветов прошли в Ленинградской, Ульяновской, Магаданской областях и других субъектах РФ. В Свердловской области ветеранов чествовали в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхотурье, Красноуральске и особенно массово – в Ирбите, где волею случая оказалась «ОГ». Известные уральцы, прошедшие горячие точки, поделились с нами личными историями: как они сражались за Родину, что дала им армия, и что они думают о сегодняшней спецоперации на Украине.

Немного подробностей: День ветеранов боевых действий в Ирбите собрал сотни горожан. В парадных мундирах, с боевыми наградами и флагами воинских частей «афганцы» и «чеченцы» собрались сначала на Бульваре Победы, а потом переместились ко Дворцу культуры им. В. Костевича. Программа была очень насыщенной: возложение цветов к двум городским мемориалам и вручение госнаград, потом спортивные соревнования на стадионе «Юность» и концерт в ДК, где выступал ансамбль «Голубые береты».

Особым вниманием пользовались, конечно, Герои России – Олег Касков и Игорь Родобольский. Журналисты брали у них интервью, ветераны обнимали и пожимали руки, молодежь фотографировалась на память (в том числе и ваш покорный слуга). Кстати, оба Героя – уже на концерте – стоя вместе с залом пели знаменитую «Синеву» от «Голубых беретов».

Областную власть в Ирбите представили депутаты Законодательного собрания региона Виктор Шептий и Виктор Бабенко. Первый прошел Чечню, второй – Афганистан. Оба держали речь, отмечая особую значимость праздника в сегодняшних реалиях, когда Россия ведет спецоперацию на Украине.

Между мероприятиями «ОГ» пообщалась со всеми четверыми. Вот их истории.

Виктор ШЕПТИЙ, ветеран боевых действий в Чеченской республике в составе спецназа ФСБ, подполковник, первый вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области:

Фото: Из личного архива В. Шептия

– Война – она не забывается. Наблюдаю за собой – с каждым годом воспоминания все ярче и подробнее. Вдобавок мы до сих пор продолжаем узнавать реальную картину боевых действий, в которых принимали участие молодыми парнями. Тогда мы не до конца осознавали глубинный замысел руководства страны – сохранить суверенитет России, и эта цель, кстати, в ходе чеченских кампаний была достигнута. Мы просто шли и выполняли боевые задачи. Сейчас картина более полная: больше исторических знаний, личного опыта, жизненной мудрости.

Помню: в Чечне нас было трое из Свердловской области в составе спецназа ФСБ. Два моих сослуживца – фамилии оглашать не буду – в стрессовой ситуации, когда рискуешь жизнью, показали абсолютное бесстрашие. Идя в разведку, я точно знал, что они – моя опора. Хотя на войне часто бывают и обратные случаи. Еще поразило, как мирные жители встречали нашу гуманитарную помощь. Люди до нашего прихода жили в нечеловеческих условиях. Когда «гуманитарка» пришла, они падали на колени, плакали…Я видел их глаза и запомнил на всю жизнь. Совершенно точно могу сказать: гуманитарная помощь, которую мы сейчас оказываем Донбассу в ходе спецоперации на Украине, не менее важна, чем боевые задачи самой операции.

Если говорить о Дне ветеранов боевых действий, да – он нужен. Не погибшим парням, а живым, которые здесь и сейчас. Свердловская область законопроект поддержала, он внесен на рассмотрение в Госдуму. Может быть, глядя на ветеранов, молодежь поймет: нельзя допускать угрозы Родине, ее нужно защищать – это долг каждого мужчины. Иначе последствия могут быть непоправимыми.

Олег КАСКОВ, Герой России, полковник, танкист, председатель правления региональной социально-патриотической общественной организации «Герои Урала»:

Фото: Павел Ворожцов

– Война учит любить жизнь – здесь и сейчас. В мирное время это не ощущается, а там, на передовой – сразу и очень сильно. Когда молодых пацанов хоронят – это страшно. А когда родители детей своих хоронят – страшно вдвойне. Но армия есть армия, и воинский долг – святое дело. Бывают ситуации, когда нужна жесткая рука, чтобы поставить точку в конфликте. Такую точку мы поставили в 1945 году и после афганских событий. Это дорогого стоит. Наши бойцы всегда задачу выполняли. Даже не сомневаюсь, что в спецоперации на Украине будет так же.

Если говорить о себе…4 апреля 1996 года я был в Чечне. Наша мотострелковая колонна с танками попала в засаду. Танк подбили боевики, и я горел, спасая товарищей. Никогда не забуду этот день. У меня единственная потеря была – Павел Захаров, командир нашего танка. Он двигался впереди меня и погиб на моих глазах (пауза – смотрит в небо – Прим.авт.). О себе я тогда не думал: как на автопилоте оказывал медпомощь раненым, тушил пожар в танке, а потом, сев на место наводчика, прямым попаданием ликвидировал огневую точку, откуда нас обстреливали…Все это произошло за день до моего рождения, парни потом говорили, что в рубашке родился.

Армия дает мужчине все: ум-разум, самостоятельность, хорошую физическую подготовку, чувство гордости за свою Родину. Что такое Родина для нас? Место, где мы родились, наши родители, семья, дети, внуки…Как это не защищать и не любить?! День ветеранов боевых действий – памятная дата, которая сегодня приобретает особое значение. И если он станет официальным, будет прекрасный повод еще раз вспомнить о тех, кто с честью выполнил свой долг по защите Родины. И показать это молодежи.

Виктор БАБЕНКО, ветеран Афганской войны в составе 22-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения, сержант, депутат Законодательного Собрания региона, председатель Свердловского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»:

Фото: Павел Ворожцов

– В 1986 году я начал служить в Советской Армии, попал в 467-й отдельный учебный полк специального назначения при Главном разведывательном управлении Министерства обороны СССР в Узбекистане. А с 1987 по 1988 годы уже воевал в Афганистане. То, что пришлось пережить, в сердце останется навсегда. Смерть, кровь, потери боевых товарищей…Только там я вдруг четко понял, какую роль в моей жизни играют родители. Особенно мама! До армии дерзким был, мог огрызнуться на нее, нагрубить…А там, в Афганистане, я как-то сразу осознал, что ближе и роднее у меня никого нет. Можно сказать, кожей почувствовал.

Сейчас, спустя годы, всегда говорю молодежи: «Парни! При любой возможности звоните-пишите родителям. Даже если тяжело вам, говорите, что вы живы, служба идет, все хорошо! Они вас ждут в любое время дня и ночи!» И своим сыновьям тоже самое говорил (у Виктора Бабенко трое сыновей, старший и средний – выпускники Екатеринбургского Суворовского военного училища – Прим.авт.).

Что касается Дня ветеранов боевых действий…В календаре он должен появиться как официальная дата. В память о боевых друзьях, об их заслугах. Это нужно передавать молодежи. Об этом нужно говорить – хотя бы раз в год. И для нас, ветеранов, это хороший повод встретиться, узнать, как здоровье, надо ли чем-то помочь…Сегодня, когда на Украине идет спецоперация, это очень важно. Мы не позволим фашизму поднять голову, как это сделали наши деды и прадеды в Великую Отечественную войну. Россия никогда не проигрывала и всегда шла своим путем – указывать нам не надо! Вспомните, как мы в Сирии практически в одиночку защищали мир от международного терроризма…Русские солдаты хорошо знают, что такое честь мундира.

Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, Герой России, полковник, летчик-снайпер, ветеран Афганской, Первой и Второй чеченской войны, руководитель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев»:

Фото: Павел Ворожцов

– Не люблю о себе говорить, в Интернете многое написано…Но если «Областная газета» просит, вот несколько фактов. В феврале 2000 года в Чечне в сложнейших метеоусловиях – видимость меньше 300 метров – на вертолете я доставил продукты и боеприпасы взводу нашего спецназа. Он базировался высоко на горе, 12 дней из-за плохой погоды таких доставок не было. В 2001 году вылетал на эвакуацию группы нашего спецназа – они были в окружении боевиков. Принял на борт шесть раненых, вертолет получил 30 пулевых пробоин, в том числе бензобака, и загорелся. Но машину удалось поднять в воздух и долететь до ближайшей воинской части.

Войну забыть не получится: когда сто раз прощаешься с жизнью, сразу понимаешь ценность этой жизни. Меня трижды представляли на звание Героя России. Первое и второе представление по каким-то причинам не дошли до Президента России, а потом, когда к делу подключился Владимир Шаманов, тогда командующий группировкой войск Минобороны России в Чечне, все получилось. В представлении было описано 12 боевых эпизодов с моим участием. В администрации президента мне тогда сказали, что за каждый эпизод можно было бы дать звезду Героя. Я спас 500 бойцов, но каждый спасенный мне дороже этой награды.

День ветеранов боевых действий, конечно, нужно узаконить. Понимаете, рано или поздно поколение мужчин, которые защищали нашу страну в Афганистане, Чечне и на других территориях, уйдет в историю, и я вместе с ними. И День такой нужен живым, тем, кто только сейчас понимает, что такое – Родину беречь. Дай Бог, чтобы как можно больше молодых ребят возвращались домой живыми. А мы, пока есть, будем помогать им и каждый раз говорить: «Спасибо!»

Официально узаконят День ветеранов боевых действий как памятная дата существует в России уже 13 лет. Она собирает тысячи бойцов, прошедших Афганистан, Чечню и другие горячие точки, но до сих пор официально не установлена. Как выяснила «ОГ», ситуация в скором времени может измениться: недавно в Госдуму был внесен законопроект о включении этого Дня в перечень государственных праздников. Правительство Свердловской области поддержало документ. – Тут даже вопросов быть не может, – прокомментировал «ОГ» заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, посетивший Ирбит первого июля. – Армия была, есть и будет, и ветераны боевых действий, в том числе те военнослужащие, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, – это не пустой звук для нас. Эти люди рисковали и рискуют жизнью, защищая нашу страну, и поддержать их – наш долг. Думаю, на уровне федерального правительства это отлично понимают.

Игорь Родобольский приветствует ирбитского бойца. Справа рядом с ним – Виктор Шептий. Фото: Павел Ворожцов

Виктор Бабенко вручает боевые награды ирбитчанам. Фото: Павел Ворожцов

Возложение цветов к мемориалу на Бульваре Победы. Честь отдают Герои России. Фото: Павел Ворожцов

Возложение цветов к мемориалу воинам-мотозаводцам. На переднем плане – солисты ансамбля «Голубые береты». Фото: Павел Ворожцов