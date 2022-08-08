На военно-техническом форуме "Армия-2022" Уралтрансмаш представит мощнейшую пушку в мире

Пушка "Малка" является усовершенствованным вариантом орудия 2С7 "Пион", считавшегося одной из самых мощных пушек в мире с калибром 203 мм. Фото: пресс-служба АО "Уралтрансмаш"

АО "Уралтрансмаш" представит на военно-техническом форуме "Армия-2022" собственную продукцию. На стенде завода будут продемонстрированы макеты 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 "Мста-С" и макет пушки самого крупного калибра 2С7М "Малка".

Гаубица "Мста", модернизированная под 155-мм снаряды, — это боевая гусеничная машина, обладающая мощным вооружением, защитой от оружия массового поражения и высокой мобильностью. Она может выполнять боевые задачи при любых погодных условиях, на пересеченной местности и даже на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.

Фото: пресс-служба АО "Уралтрансмаш"

Пушка "Малка" является усовершенствованным вариантом орудия 2С7 "Пион", считавшегося одной из самых мощных пушек в мире с калибром 203 мм. В пресс-службе АО "Уралтрансмаш" пояснили, что основным предназначением САУ является поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

Напомним, что форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в Московской области на КВЦ "Патриот".