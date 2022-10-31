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В 2022 году она стартовала на месяц позже обычного – 1 ноября, но по традиции должна завершиться 31 декабря. Перенос сроков связан с проведением военкоматами частичной мобилизации. Всего в России на срочную службу планируется привлечь 120 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч жителей Свердловской области. В Генштабе РФ пообещали не отправлять срочников в новые регионы и зону проведения специальной военной операции.

Об этом накануне сообщил «Известиям» начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский.

– Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на срочную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, – заверил представитель Генштаба.

Он также пояснил, что призывная кампания носит плановый характер, и подчеркнул, что в военкоматы заблаговременно завезены комплекты обмундирования и продовольствие, что позволит обеспечить новобранцев всем необходимым.

– К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы, – отметил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Кому придет повестка

Условия срочной службы остаются прежними. По закону на службу, которая продлится один год, призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Это молодые люди, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, а также не имеющие отсрочек или оснований для освобождения от службы.

Повестку призывнику работники военных комиссариатов вручают лично в руки и под роспись. Сделать это они могут как по месту жительства, так и по месту работы или учебы призывника. После получения документа молодой человек должен явиться в военкомат и пройти медкомиссию. Если по ее итогам новобранца признают годным к службе или годным с незначительными ограничениями, то его могут призвать в армию.

Служба по призыву длится 12 месяцев (или от 18 до 21 месяца – в случае альтернативной гражданской службы). Как правило, молодые люди остаются в том же регионе, где были призваны. Исключение составляют призванные в ВМФ, части ракетных войск стратегического назначения и некоторые другие.

Кто получит отсрочку

Со 2 августа этого года на отсрочку могут претендовать айтишники, специальность которых входит в отдельный перечень из 195 профессий. Для этого компания-работодатель должна вовремя подать заявку на «Госуслугах».

Кстати, чтобы получить отсрочку на предстоящий весенний призыв, данные о сотруднике нужно внести до 9 февраля 2023 года.

Кроме того, по закону отложить службу в армии могут студенты дневных отделений вузов. Это относится к программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Для сохранения права на отсрочку в магистратуру необходимо поступить в год окончания бакалавриата. Все организации и программы образования должны иметь государственную аккредитацию.

Также отсрочку могут получить временно не годные по медицинским показаниям (от физической слабости до психических расстройств). Для этого необходимо соответствующее заключение медкомиссии.

Еще одна причина – семейные обстоятельства. Отсрочка положена отцам двух и более детей (до момента, когда им исполнится 18 лет) или одного ребенка, но при условии, что супруга беременна вторым и срок беременности составляет не менее 22 недель.

На отсрочку имеют право и отцы-одиночки, а также отцы ребенка-инвалида (до трех лет). Поводом временно не служить может стать необходимость ухода за больными или немощными родственниками.

Не меняются и категории тех, кто может пройти альтернативную гражданскую службу. На нее могут претендовать молодые люди, если их убеждения или вероисповедание противоречат службе в Вооруженных Силах, а также представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни. Альтернативная служба длится дольше: 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев – в военных (но на гражданских должностях).

ВАЖНО 4 октября Минобороны открыло горячую линию для призывников. Получить ответы на все вопросы можно по телефонам +7 (495) 498–96–96, +7 (495) 498–96–97, +7 (495) 498–96–98. Горячая линия работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.