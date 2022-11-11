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Общество / Армия и оборона
11 ноября 2022, 17:08

Минобороны РФ назначило главу военного комиссариата Свердловской области

Военный комиссариат

Новым руководителем Свердловского военного комиссариата станет военком из Марий Эл Юрий Аксенов. Фото: Павел Ворожцов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о назначении нового главы военного комиссариата Свердловской области. Сергей Чирков, который временно исполнял обязанности военкома, займет другую должность.

Новым руководителем Свердловского военного комиссариата станет военком из Марий Эл Юрий Аксенов. Как сообщает издание ЕАН, ранее он служил в Свердловской области.

Сергей Чирков останется в военном комиссариате Среднего Урала, но уже в качестве заместителя начальника. Официальный комментарий по поводу кадровых перестановок областной военкомат предоставит позже.

Причины смещения Сергея Чиркова с должности не называются.

Областная газета Свердловской области

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