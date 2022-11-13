Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

Инициатива главы государства дополнит список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства РФ. Фото: Полина Зиновьева

Президент Владимир Путин предложил лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Соответствующая поправка к законопроекту о гражданстве, который был принят в первом чтении в апреле 2022 года, внесена в Госдуму.

Инициатива главы государства дополнит список преступлений, за которые лица могут лишиться приобретенного гражданства РФ. В документе, который депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении, лишение гражданства предусматривалось за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотиков, а также подделку документов, сообщает РИА Новости.

По предложению президента законопроект будет дополнен следующими статьями:

публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и исполнении государственными органами РФ своих полномочий (207.3);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (280.1);

публичная дискредитация ВС РФ (280.3);

работа на иностранную или международную организацию, признанную в РФ нежелательной (284.1).

Также, согласно документу, более чем к 20 категориям лиц будет сокращено количество требований при приеме в российское гражданство. При этом полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства, будут расширены.