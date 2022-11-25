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Общество / Армия и оборона
25 ноября 2022, 21:22

К апрелю 2024 года в России появится ресурс по актуализации документов воинского учета

Военнослужащие

Ресурс будет содержать информацию о гражданах, состоящих на воинском учете, и тех, кто должен на нем состоять. Фото: Полина Зиновьева

Президент России Владимир Путин поручил создать к апрелю 2024 года государственный ресурс для актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ был подписан 25 ноября.

Реализация положений документа возложена на Минцифры и ФНС РФ при содействии Минобороны.

"В целях повышения эффективности деятельности по ведению воинского учета постановляю <...> до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 

Ресурс будет содержать информацию о гражданах, состоящих на воинском учете, и о тех, кто подлежит воинскому учету. А именно:

  • данные о регистрации граждан и принадлежащей им недвижимости,
  • о наличии водительских прав,
  • о непогашенной судимости,
  • о состоянии здоровья (включая сведения о том, состоит ли гражданин на учете в психо- и наркодиспансерах, о наличии у него ВИЧ) и наличии инвалидности,
  • о семейном положении,
  • о месте работы,
  • об образовании и наличии у гражданина спортивных разрядов и званий,
  • о праве на получение отсрочки от призыва по мобилизации,
  • номера телефонов и адреса электронных почт, указанные на Госуслугах.

Координатором ресурса станет Минобороны РФ. Ведомство совместно с Минцифры и региональными властями должны будут до 30 декабря 2022 года перевести данные о подлежащих воинскому учету в электронный вид. Федеральному кабмину поручено утвердить этапы формирования нового ресурса, определить оператора для каждого этапа, порядок ведения системы, включая сроки предоставления сведений о гражданах. 

Областная газета Свердловской области

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