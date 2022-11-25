К апрелю 2024 года в России появится ресурс по актуализации документов воинского учета

Президент России Владимир Путин поручил создать к апрелю 2024 года государственный ресурс для актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ был подписан 25 ноября.
Реализация положений документа возложена на Минцифры и ФНС РФ при содействии Минобороны.
"В целях повышения эффективности деятельности по ведению воинского учета постановляю <...> до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Ресурс будет содержать информацию о гражданах, состоящих на воинском учете, и о тех, кто подлежит воинскому учету. А именно:
- данные о регистрации граждан и принадлежащей им недвижимости,
- о наличии водительских прав,
- о непогашенной судимости,
- о состоянии здоровья (включая сведения о том, состоит ли гражданин на учете в психо- и наркодиспансерах, о наличии у него ВИЧ) и наличии инвалидности,
- о семейном положении,
- о месте работы,
- об образовании и наличии у гражданина спортивных разрядов и званий,
- о праве на получение отсрочки от призыва по мобилизации,
- номера телефонов и адреса электронных почт, указанные на Госуслугах.
Координатором ресурса станет Минобороны РФ. Ведомство совместно с Минцифры и региональными властями должны будут до 30 декабря 2022 года перевести данные о подлежащих воинскому учету в электронный вид. Федеральному кабмину поручено утвердить этапы формирования нового ресурса, определить оператора для каждого этапа, порядок ведения системы, включая сроки предоставления сведений о гражданах.