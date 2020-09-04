Семена многих овощей можно заготовить и самим

Хочется знать, что именно сеешь на грядках, какие растения дадут цветы и овощи? Надо самостоятельно заготавливать семена. Тем более что покупные иной раз вообще не всходят. Подготовить семена для хранения на зиму – дело нехитрое, но есть ряд нюансов.
– Помидоры я сажаю только своими семенами, – рассказала «Областной газете» директор школы садоводов и огородников при Уральском государственном аграрном университете Светлана Рыжкова. – Например, мне очень нравится сорт Бычье сердце, плоды крупные и вкусные, и его семена я заготавливаю каждый год. Дожидаюсь, когда томаты полностью созреют и дома ещё держу несколько дней, чтобы они слегка подвяли. Потом разрезаю и вынимаю семена вместе мякотью и соком, раскладываю на блюдо. Через два-три дня, когда они подсохнут, выбираю те, что покрупнее, и сортирую их по бумажным пакетикам, на каждом помечаю год сбора. Вот на следующее лето буду высаживать урожай 2018 года – молодые семена хуже растут, лучше их придержать года на два.
У Светланы Рыжковой удачно закончился эксперимент с заготовкой семян сорта Чудо земли и другими сортами челябинского селекционера Андрея Александрова. Он, кстати, регулярно приезжает в школу садоводов и огородников в Екатеринбург и читает лекции о том, как надо выращивать томаты и его сорта.
- А вот с гибридными сортами лучше не возиться, – даёт совет Светлана Рыжкова. – Они теряют свойства, дети, бывает, совсем не похожи на родителей. Вырастает порой не пойми что, а у меня ведь цель сохранить сорт. Отличить гибридные семена просто – это указывается на пакете пометкой «F1».
Есть и ещё одна закавыка: при цели сохранить сортовые качества семена лучше готовить из самоопыляющихся овощей, а не из тех, что переопыляются друг с другом через пчёл. В этом случае никогда нельзя угадать, какие качества проявятся у «детки» – а вдруг, урожай будет никудышный? Хотя встречаются и удачи, конечно. Однако садоводы обычно не занимаются селекцией, и рисковать им не хочется.
Как берём семена?
- Горох, фасоль, соя. Надо дождаться, когда стручки окончательно созреют, вылущить содержимое, просушить недельку и можно упаковывать.
- Пряные травы. Укропа, петрушки, кинзы – несколько сортов, и они переопыляются, но разница невелика, и можно от них брать семена. Созревшие зонтики срезают, вышелушивают семена и тоже сушат неделю.
- Листовой лук. Шнитт-лук, слизун и батун опыляются насекомыми, но тоже сортов немного и большой разницы между ними нет. Можно брать на семена по той же схеме.
- Морковь. Она опыляется пчёлами, и если рядом есть другие сорта, может произойти «кровосмешение». Но морковь цветёт только на второй год жизни, то есть, чтобы получить семена, корнеплоды надо выкопать, зиму продержать в погребе, а потом опять высадить. Много хлопот, проще купить семена.
- Свёкла. Опыляется ветром, переопыление возможно, но семена она даёт тоже на второй год.
- Капуста. Тоже двухлетка, но разные виды капусты – белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская и кольраби – легко переопыляются между собой, и может получиться не пойми что.
- Перцы. Хоть и самоопыляются, но пчёлы на них тоже садятся, поэтому перекрёстное опыление возможно и сорт может не сохраниться. На семена перцы лучше выращивать в доме, на подоконнике.
Кстати
Хранить семена лучше при температуре 10–15 градусов тепла в тёмном месте и желательно без перепада температур. Холодильник не годится – там скапливается конденсат, они могут намокнуть и пойти в рост или сгнить.
Семена с риском
Если хотите сохранить чистоту сорта, то вряд ли это получится с растениями, которые опыляются через пчёл. Поэтому не стоит готовить семена огурцов, арбузов, дынь, тыкв, кабачков и патиссонов. Последние три культуры ещё и легко переопыляются между собой, не стоит экспериментировать. Не подходят также редис, редька и кукуруза. Не годится на семена и репчатый лук, который опыляют пчёлы и мухи, а сеют его все садоводы.
- Опубликовано в №164 от 05.09.2020
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.