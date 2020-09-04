Семена многих овощей можно заготовить и самим

На семена нужно брать только спелые помидоры. Фото: Рудольф Грашин

Хочется знать, что именно сеешь на грядках, какие растения дадут цветы и овощи? Надо самостоятельно заготавливать семена. Тем более что покупные иной раз вообще не всходят. Подготовить семена для хранения на зиму – дело нехитрое, но есть ряд нюансов.

– Помидоры я сажаю только своими семенами, – рассказала «Областной газете» директор школы садоводов и огородников при Уральском государственном аграрном университете Светлана Рыжкова. – Например, мне очень нравится сорт Бычье сердце, плоды крупные и вкусные, и его семена я заготавливаю каждый год. Дожидаюсь, когда томаты полностью созреют и дома ещё держу несколько дней, чтобы они слегка подвяли. Потом разрезаю и вынимаю семена вместе мякотью и соком, раскладываю на блюдо. Через два-три дня, когда они подсохнут, выбираю те, что покрупнее, и сортирую их по бумажным пакетикам, на каждом помечаю год сбора. Вот на следующее лето буду высаживать урожай 2018 года – молодые семена хуже растут, лучше их придержать года на два.

У Светланы Рыжковой удачно закончился эксперимент с заготовкой семян сорта Чудо земли и другими сортами челябинского селекционера Андрея Александрова. Он, кстати, регулярно приезжает в школу садоводов и огородников в Екатеринбург и читает лекции о том, как надо выращивать томаты и его сорта.

- А вот с гибридными сортами лучше не возиться, – даёт совет Светлана Рыжкова. – Они теряют свойства, дети, бывает, совсем не похожи на родителей. Вырастает порой не пойми что, а у меня ведь цель сохранить сорт. Отличить гибридные семена просто – это указывается на пакете пометкой «F1».

Есть и ещё одна закавыка: при цели сохранить сортовые качества семена лучше готовить из самоопыляющихся овощей, а не из тех, что переопыляются друг с другом через пчёл. В этом случае никогда нельзя угадать, какие качества проявятся у «детки» – а вдруг, урожай будет никудышный? Хотя встречаются и удачи, конечно. Однако садоводы обычно не занимаются селекцией, и рисковать им не хочется.

Как берём семена?

Горох, фасоль, соя. Надо дождаться, когда стручки окончательно созреют, вылущить содержимое, просушить недельку и можно упаковывать.

Надо дождаться, когда стручки окончательно созреют, вылущить содержимое, просушить недельку и можно упаковывать. Пряные травы. Укропа, петрушки, кинзы – несколько сортов, и они переопыляются, но разница невелика, и можно от них брать семена. Созревшие зонтики срезают, вышелушивают семена и тоже сушат неделю.

Укропа, петрушки, кинзы – несколько сортов, и они переопыляются, но разница невелика, и можно от них брать семена. Созревшие зонтики срезают, вышелушивают семена и тоже сушат неделю. Листовой лук. Шнитт-лук, слизун и батун опыляются насекомыми, но тоже сортов немного и большой разницы между ними нет. Можно брать на семена по той же схеме.

Шнитт-лук, слизун и батун опыляются насекомыми, но тоже сортов немного и большой разницы между ними нет. Можно брать на семена по той же схеме. Морковь. Она опыляется пчёлами, и если рядом есть другие сорта, может произойти «кровосмешение». Но морковь цветёт только на второй год жизни, то есть, чтобы получить семена, корнеплоды надо выкопать, зиму продержать в погребе, а потом опять высадить. Много хлопот, проще купить семена.

Она опыляется пчёлами, и если рядом есть другие сорта, может произойти «кровосмешение». Но морковь цветёт только на второй год жизни, то есть, чтобы получить семена, корнеплоды надо выкопать, зиму продержать в погребе, а потом опять высадить. Много хлопот, проще купить семена. Свёкла. Опыляется ветром, переопыление возможно, но семена она даёт тоже на второй год.

Опыляется ветром, переопыление возможно, но семена она даёт тоже на второй год. Капуста. Тоже двухлетка, но разные виды капусты – белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская и кольраби – легко переопыляются между собой, и может получиться не пойми что.

Тоже двухлетка, но разные виды капусты – белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская и кольраби легко переопыляются между собой, и может получиться не пойми что. Перцы. Хоть и самоопыляются, но пчёлы на них тоже садятся, поэтому перекрёстное опыление возможно и сорт может не сохраниться. На семена перцы лучше выращивать в доме, на подоконнике.

Кстати Хранить семена лучше при температуре 10–15 градусов тепла в тёмном месте и желательно без перепада температур. Холодильник не годится – там скапливается конденсат, они могут намокнуть и пойти в рост или сгнить.

Семена с риском

Если хотите сохранить чистоту сорта, то вряд ли это получится с растениями, которые опыляются через пчёл. Поэтому не стоит готовить семена огурцов, арбузов, дынь, тыкв, кабачков и патиссонов. Последние три культуры ещё и легко переопыляются между собой, не стоит экспериментировать. Не подходят также редис, редька и кукуруза. Не годится на семена и репчатый лук, который опыляют пчёлы и мухи, а сеют его все садоводы.

Опубликовано в №164 от 05.09.2020