Собираем урожай фруктового сада: груша «пермячка» ещё повисит

Груша Пермячка ещё повисит на дереве. Фото: Рудольф Грашин

В этом году уральские садоводы собирают особенно хороший урожай груш. Специалисты поясняют – весна была ранняя, плодовые деревья дружно цвели, а после не случилось заморозков, так что все завязи сохранились. Также много и яблок – настал сезон страды, когда надо успеть собрать, переработать урожай плодового сада, а фрукты зимнего срока уложить на хранение.

Падающие яблоки и груши тоже собирают и перебирают – непорченые можно использовать для изготовления повидла. Но лучше, конечно, собирать урожай фруктового сада не с земли, а с деревьев, и рачительные хозяева поступают именно так.

Груши сорта Пингвин отлично плодоносят на Среднем Урале – в этом году их много. Мякоть у этой груши беленькая, тоненькая – нежная. Плоды не очень сочные, но и не сухие, в самый раз. Вкус сладкий и кисловато-сладкий, какой особенно любят дети. Пингвин – красавец, сорт получил это название за характерную форму плодов.

– Собрали – надо тут же съедать или перерабатывать, потому что совершенно нелёжкие, через пару дней уже испортятся, – советует опытный садовод из Полевского Николай Рыбин, выращивающий груши уже 20 лет. – Не лежат долго уральские летние груши, надо успевать делать из них заготовки.

А вот груша Пермячка ещё повисит на дереве. На следующей неделе синоптики обещают в Екатеринбурге и окрестностях бабье лето – можно с её сбором и подождать, потратить время на сбор более ранних сортов. Осенне-летнего срока созревания и груша Свердловчанка.

– Свердловчанка – самый лучший сорт уральской груши, – говорит Николай Рыбин. – Его получили от опыления Лукашовки смесью пыльцы груш южных сортов Леонид Котов и Галина Кондратьева. Правда, у меня дерево Свердловчанки ещё юное, и плодов даже в этот урожайный год на нём пока не очень много.

Яблоня сорта Экранное еле держит урожай – ветки с красными яркими плодами уже у самой земли. Правда, яблоки не очень крупные, меньше среднего размера – каждое от 65 до 90 граммов. Вкус кисло-сладкий, а запах! Аромат от Экранного, когда варятся джем или повидло, – на всю округу.

Сорт яблок Свердловчанин – сама надёжность, как и положено уральцам – держится на ветках крепко, только сильный ветер способен сорвать несколько яблок. Обычно созревает к концу сентября, но нынче с ранней весной можно будет собирать уже в середине месяца.

Папироянтарное более нежное, чуть не досмотрел, не собрал вовремя – глядишь, уже яблоки по дорожкам. Зато все как на подбор – ровные, округлые, сразу видно, что предки у этого сорта непростые. Размер – некоторые экземпляры достигают 200 граммов. А главное, способны храниться три месяца после сбора, со временем становясь только слаще.

Груши сорта Пингвин отлично плодоносят на Среднем Урале – в этом году их много. Фото: Рудольф Грашин

Пингвин получил название за характерную форму плодов. Фото: Рудольф Грашин

Яблоня сорта Экранное еле держит урожай – ветки с красными яркими плодами уже у самой земли. Фото: Рудольф Грашин

Яблоки сорта «экранное» не очень крупные, меньше среднего размера Фото: Рудольф Грашин

Сорт яблок «свердловчанин» – сама надёжность, как и положено уральцам. Фото: Рудольф Грашин

«Папироянтарное» – сразу видно, что предки этого сорта непростые. Фото: Рудольф Грашин

Осенне-летнего срока созревания – груша «свердловчанка». Фото: Рудольф Грашин

Опубликовано в №164 от 05.09.2020 под заголовком «Груша Пермячка ещё повисит»