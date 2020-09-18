Как вывести килу капусты на участке

Поражённая килой капуста не даёт кочанов – её листья заворачиваются и к осени формируется кочан не больше кулака. Фото: Рудольф Грашин

Капуста не уродилась – часто сетуют садоводы. Причиной неурожая в большинстве случаев бывает кила – опасное грибковое заболевание, поражающее крестоцветные растения. Появившись на участке в первый раз, патогенный гриб, вызывающий эту болезнь, остаётся на долгие годы. Чтобы продолжать выращивать капусту, придётся научиться бороться с этой напастью. Самые важные шаги надо сделать осенью, когда убираем урожай.

Уже через две недели после высадки рассады, заметив отстающие от других растения капусты, стоит забить тревогу – их наверняка поразила кила. Гриб, вызывающий эту болезнь, поражает всасывающие корни растений, на них появляются уродливые вздутия, растения останавливаются в развитии, иногда погибают. Те, что дотянут до осени, дадут кочанчик величиной с кулак. Такие растения нужно сразу удалять с участка вместе с заражённой цистами гриба землёй.

– Если появилась кила на участке, то, как считает наука, сажать на нём капусту нельзя 15 лет. Но при чередовании культур, внесении извести и органики капусту мы на такие участки возвращали уже через 5 лет, – рассказывает бывший главный овощевод агрокомбината «Белореченский» Белоярского городского округа Галина Тесленко.

От килы на Среднем Урале страдают как мелкие хозяйства садоводов, так и крупные агрокомбинаты. У нас очень много кислых почв, которые способствуют распространению болезни. А меры борьбы с ней одинаковы для тех и других. Прежде всего, на поражённых килой участках осенью проводят известкование почвы, внося от 1 до 2 килограммов извести-пушёнки на квадратный метр. В эту же пору нужно внести в почву органику.

– Почему так важны в этом случае перепревший навоз, перегной, торф? Органика богата полезной микрофлорой, и при её внесении начинает работать эффект антагонизма – полезные микробы борются с вредными, – говорит проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства вуза Михаил Карпухин.

По его словам, химические препараты в этом случае не помогут. Лучше использовать биологические, работающие также на основе антагонизма – фитоспорин, «Байкал-М». Их растворы вносят в почву в течение вегетационного периода.

– На таком участке в течение нескольких лет нельзя будет выращивать не только капусту, но и другие культуры семейства капустных – редис, редьку, репу, – предупреждает Михаил Карпухин.

Поможет борьбе с килой также выращивание сидератов, прежде всего озимой ржи. Кардинально переломить ситуацию поможет также использование килоустойчивых сортов капусты.

На новом участке перед посадкой капустной рассады можно запустить растения-маркеры, по реакции которых вы сможете сразу определить: есть тут вредоносный гриб или нет.

– В качестве такого растения-маркера можно использовать листовую капусту, – даёт совет Михаил Карпухин. – Она быстро всходит, быстро развивается и после высадки такой рассады на участок уже через неделю вы будете знать: можно здесь снова выращивать капусту или нет.

Для этого такие растения надо выкопать, и если обнаружатся на их корнях вздутия – это верный признак килы. В этом случае для капусты лучше подыскать другой участок.